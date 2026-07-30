Las fotos de la llegada de Rosalía a la Argentina en medio de la gran polémica

Lo cierto es que en medio de la polémica, Rosalía llegó hace unas horas a la Argentina para realizar sus cuatro presentaciones programadas en el Movistar Arena los días 1, 2, 4 y 6 de agosto.

La artista fue recibida esta madrugada por un grupo de personas que la esperaban y se retiró rápidamente del lugar en silencio. PrimiciasYa te muestra las primeras imágenes del arribo de la artista española al país.

La cantante viene de presentarse en Chile y ahora se prepara para sus conciertos en Argentina. Mirá las fotos de la llegada de Rosalía al país.

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Lali Espósito defendió a Rosalía en medio de la polémica

Lali Espósito se refirió al polémico reposteo de Rosalía que desató la indignación de muchos argentinos tras la final del Mundial 2026 entre Argentina y España.

"Ella no subió ningún video, le puso un repost a algo que tenía su canción. Digo: ¿cómo sabemos nosotros que fue sin querer? Yo un montón de veces en redes likeo algo y no miro en detalle", dijo la cantante en charla con el programa Intrusos (América Tv).

Y agregó sobre su colega: "Yo la conozco y me parece una persona amorosa y puedo dar fe que es respetuosa de nuestro país".

"Esta cosa medio exagerada de la cancelación. ¿Quién canceló a Rosalía? Va a hacer cuatro Movistar y una gira. Habrá gente que se ofendió y devolvió su entrada y está en su derecho también", analizó la artista.

"Si Rosalía hubiera hecho un video diciendo cosas negativas sobre la Argentina, ahí sí diría que está equivocada y andá a la re... pero no fue el caso, le puso un repost", continuó la cantante marcando su postura.

Y cerró: "Estamos mucho más enojado con Rosalía que con gente que es argentina y que es mucho más irrespetuosa con parte de los argentinos que con una persona extranjera que dice haber cometido un error apretando un botón. Yo prefiero creerle".