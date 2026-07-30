Las fotos de la llegada de Rosalía a la Argentina en medio de la gran polémica

Rosalía se vio envuelta en una enorme polémica en TikTok al repostear un video de Mia Khalifa que muchos argentinos interpretaron como una burla a la Selección Argentina tras la final del Mundial 2026.
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La cantante Rosalía arribó a la Argentina para sus shows tras el polémico reposteo de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España que causó indignación. Las imágenes.
Rosalía se vio envuelta en una enorme polémica en TikTok al repostear un video de Mia Khalifa que muchos argentinos interpretaron como una burla a la Selección Argentina tras la final del Mundial 2026.
Ese gesto virtual cayó muy mal en gran parte de sus fans argentinos y fue tomado como una provocación vinculada a la derrota de Argentina ante España.
Después de la reacción, Rosalía y Mia Khalifa borraron el contenido, y la propia cantante pidió disculpas diciendo que había compartido el video sin leer el texto completo y que lo hizo ya que estaba musicalizado con su canción La Perla.
"Le di compartir porque sonaba La perla y ni leí lo que ponía, mala mía. Perdón", reconoció la artista ya cuando el tema había tenido enorme repercusión desde las redes junto a una bandera Argentina en la imagen de fondo.
Lo cierto es que en medio de la polémica, Rosalía llegó hace unas horas a la Argentina para realizar sus cuatro presentaciones programadas en el Movistar Arena los días 1, 2, 4 y 6 de agosto.
La artista fue recibida esta madrugada por un grupo de personas que la esperaban y se retiró rápidamente del lugar en silencio. PrimiciasYa te muestra las primeras imágenes del arribo de la artista española al país.
La cantante viene de presentarse en Chile y ahora se prepara para sus conciertos en Argentina. Mirá las fotos de la llegada de Rosalía al país.
RS Fotos
Lali Espósito se refirió al polémico reposteo de Rosalía que desató la indignación de muchos argentinos tras la final del Mundial 2026 entre Argentina y España.
"Ella no subió ningún video, le puso un repost a algo que tenía su canción. Digo: ¿cómo sabemos nosotros que fue sin querer? Yo un montón de veces en redes likeo algo y no miro en detalle", dijo la cantante en charla con el programa Intrusos (América Tv).
Y agregó sobre su colega: "Yo la conozco y me parece una persona amorosa y puedo dar fe que es respetuosa de nuestro país".
"Esta cosa medio exagerada de la cancelación. ¿Quién canceló a Rosalía? Va a hacer cuatro Movistar y una gira. Habrá gente que se ofendió y devolvió su entrada y está en su derecho también", analizó la artista.
"Si Rosalía hubiera hecho un video diciendo cosas negativas sobre la Argentina, ahí sí diría que está equivocada y andá a la re... pero no fue el caso, le puso un repost", continuó la cantante marcando su postura.
Y cerró: "Estamos mucho más enojado con Rosalía que con gente que es argentina y que es mucho más irrespetuosa con parte de los argentinos que con una persona extranjera que dice haber cometido un error apretando un botón. Yo prefiero creerle".