Las fotos del gran festejo futbolero que organizó la China Suárez por el cumpleaños de Amancio

El día del cumpleaños, la actriz subió a Instagram una serie de imágenes inéditas del embarazo de su hijo y también de bebé con los primeros instantes de conexión con la familia.

"Despertando al amor de mi vida en el día de su cumpleaños. Te amo tanto Amancio que no me alcanzan mil vidas", comentó con profunda emoción.

El miércoles, después de un día donde el pequeño disfrutó de su gran festejo de cumpleños, la China Suárez expresó contenta por la tarde vivida en familia: "Mi vida por verte feliz. Gracias a todos por venir, fue un día perfecto", resaltó.

Las fotos del festejo de cumpleaños futbolero de Amancio, el hijo de la China Suárez y Benjamín Vicuña.

El emotivo video de Benjamín Vicuña por el cumpleaños de su hijo Amancio

Benjamín Vicuña mostró un divertido y cómplice diálogo con su hijo Amancio mientras viajaban en auto y también expresó en un posteo sus sentimientos en el día del cumpleaños número 6 del pequeño.

“¿Sabes que te amo con toda, toda, toda mi alma?”, le decía el actor a su hijo. Y luego compartió una publicación en Instagram a puro sentimiento dedicado a su pequeño.

"Mi niño feliz, cumple 6 años. Valiente y sensible, dueño de los ojos más profundos y bonitos del condado", comenzó el artista. "Por mil años más a tu lado, por tu risa que es nuestra risa, en tu nombre agradezco al cielo, amado Amancio", agregó a flor de piel.

El posteo motivó la reacción de su hermano Bautista, uno de los hijos de Pampita y Vicuña, quien comentó con ternura en la publicación de su papá: "Cada vez más parecido a mi yo niño".