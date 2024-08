Dalma Maradona: La terrible vergüenza que le hizo pasar un hincha de Boca

Dalma se sorprendió y lo primero que le dijo fue: “ no a mí no, yo no hice nada”, en referencia a que el crack con las piernas era su papá no ella.

El hombre sin embargo quiso agradecerle a ella por lo que hizo su papá, jugador histórico de Boca e ídolo de esa institución, Dalma al entender este amor decidió abrazarlo y agradecerle el gesto.

Dalma siguió la entrevista muy emocionada y reveló que siente todos los días el amor de esos hinchas hacia con ella pero que esa situación le dio mucha vergüenza.