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De tasación ridícula a descuento de millones de dólares: liquidan la masión de la familia Macri

Tras años sin comprador, la mansión de la familia Macri vuelve al mercado con una rebaja contundente que despierta suspicacias ante su devaluación. Enterate.

De tasación ridícula a descuento de millones de dólares: liquidan la masión de la familia Macri
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La emblemática Casa Salvadori, imponente residencia de la familia Macri en el exclusivo Barrio Parque, acaba de reaparecer en los registros inmobiliarios después de años de intentos fallidos por venderla: bajó millones de dólares y se convirtió en toda una novela inmobiliaria.

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La casa en la que supo vivir Franco Macri, tuvo una tasación inicial de 9 millones de dólares, parecía desafiar la lógica del mercado, perosufrió la sangría de reducciones hasta el precio actual de 6 millones alimentó rumores, mezquindades y teorías de todo tipo en círculos inmobiliarios y redes sociales. La mansión cuenta con cuatro plantas, fachadas señoriales y suites que rememoran otra época, la propiedad no sólo interpela a amantes de la arquitectura: está a pasos de embajadas y centros culturales, una ubicación que la vuelve un trofeo para inversores extranjeros y locatarios VIP.

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El dato que despierta suspicacias: en los últimos meses inversores internacionales compraron manzanas de lujo en la zona por cifras muy por encima del precio pedido por la mansión.

Expertos en real estate subrayan que la reaparición de la casa en el mercado coincide con señales de reactivación en el segmento de alta gama porteña. Cuando los billetes vuelven a circular entre compradores extranjeros, propiedades con pedigree histórico como la Casa Salvadori dejan de ser solo nostalgia para convertirse en activos codiciados: inversión, imagen y puerta de entrada a la elite local.

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Los vecinos, siempre protagonistas, no se quedan atrás: algunos celebran la posibilidad de renovación y nueva vida para la mansión; otros temen la destrucción del carácter original si llega un comprador que prefiera demoler y levantar algo “a la moda”.

La preocupación de su baja de precio también sacude al barrio y a las masiones de época, que se cree no podrán pedir cifras exorbitanrtes si las quieren vender.

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