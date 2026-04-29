De tasación ridícula a descuento de millones de dólares: liquidan la masión de la familia Macri

Expertos en real estate subrayan que la reaparición de la casa en el mercado coincide con señales de reactivación en el segmento de alta gama porteña. Cuando los billetes vuelven a circular entre compradores extranjeros, propiedades con pedigree histórico como la Casa Salvadori dejan de ser solo nostalgia para convertirse en activos codiciados: inversión, imagen y puerta de entrada a la elite local.

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Los vecinos, siempre protagonistas, no se quedan atrás: algunos celebran la posibilidad de renovación y nueva vida para la mansión; otros temen la destrucción del carácter original si llega un comprador que prefiera demoler y levantar algo “a la moda”.

La preocupación de su baja de precio también sacude al barrio y a las masiones de época, que se cree no podrán pedir cifras exorbitanrtes si las quieren vender.

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