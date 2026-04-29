Moria Casán liquidó a Marcelo Tinelli y le hizo un picante reclamo al aire: "¡Atrevido!"

Mientras se encuentra alejado hace tiempo de la pantalla, Marcelo Tinelli es noticia por su presente sentimental tras su reciente ruptura de la modelo peruana Milett Figueroa, historia que nació tras conocerse en el Bailando 2023.
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La conductora Moria Casán no anduvo con vueltas y le hizo un directa queja en pleno vivo a Marcelo Tinelli por un motivo particular.
Mientras se encuentra alejado hace tiempo de la pantalla, Marcelo Tinelli es noticia por su presente sentimental tras su reciente ruptura de la modelo peruana Milett Figueroa, historia que nació tras conocerse en el Bailando 2023.
Lo cierto es que en medio de la incertidumbre y las versiones sobre la nueva relación que estaría iniciando el conductor, Moria Casán lanzó un picante reclamo al aire contra el conductor.
Desde La mañana con Moria (El Trece), la One dio pie a su compañero Gustavo Méndez quien se prestaba a brindar detalles de la actualidad sentimental de Marcelo Tinelli.
"Te voy a contar cuál es el estado civil de Marcelo Tinelli", introdujo el panelista, lo que dio pie a una inmediata reacción de Moria Casán contra el famoso conductor.
La conductora dejó en claro su malestar por una entrevista que le prometió Tinelli para su programa y hasta el momento no cumplió con su palabra.
"Lo voy a llamar a este hombre. ¡Atrevido! Me dijiste que en marzo me ibas a dar una nota, guachito. Estamos casi en mayo casi bebé", disparó la One directa.
"Yo ya ni lo llamo. Si está en algún plan de aprouch y levante...", agregó. Y cerró aún más punzante contra Tinelli: "Vos serás muy enigmático pero acá tenemos todo y lo vamos a sacar a la luz".
En las últimas horas, la panelista Marcia Frisciotti reveló en Puro Show el nombre de la ex modelo argentina que sería la nueva pareja del conductor. Se llama Rossana Almeyda y en la actualidad vive en Miami.
Milett Figueroa compartió en la redes sociales un video que despertó todo tipo de interpretaciones justo cuando Marcelo Tinelli es vinculado a la ex modelo Rossana Almeyda.
La modelo peruana optó por no hacer declaraciones públicas del tema, aunque sí dejó una señal que muchos interpretaron como un mensaje indirecto a su ex.
Figueroa publicó en sus redes sociales un video entrenando en el gimnasio, donde se la ve distendida y sonriente, con un look deportivo que resaltó su figura.
Sin embargo, más allá de las imágenes, lo que captó la atención de sus seguidores fue el breve y particular texto que acompañó el posteo: “Nos motivamos”.
Fiel a su estilo, Milett se mostró enfocada en su rutina de entrenamiento y en un presente activo, dejando abierta la interpretación sobre si su mensaje tiene o no relación con los rumores que envuelven a Marcelo Tinelli.