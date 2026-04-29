Moria Casán liquidó a Marcelo Tinelli y le hizo un picante reclamo al aire: "¡Atrevido!"

La conductora dejó en claro su malestar por una entrevista que le prometió Tinelli para su programa y hasta el momento no cumplió con su palabra.

"Lo voy a llamar a este hombre. ¡Atrevido! Me dijiste que en marzo me ibas a dar una nota, guachito. Estamos casi en mayo casi bebé", disparó la One directa.

"Yo ya ni lo llamo. Si está en algún plan de aprouch y levante...", agregó. Y cerró aún más punzante contra Tinelli: "Vos serás muy enigmático pero acá tenemos todo y lo vamos a sacar a la luz".

En las últimas horas, la panelista Marcia Frisciotti reveló en Puro Show el nombre de la ex modelo argentina que sería la nueva pareja del conductor. Se llama Rossana Almeyda y en la actualidad vive en Miami.

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El video de Milett Figueroa en medio de los rumores del nuevo romance de Marcelo Tinelli

Milett Figueroa compartió en la redes sociales un video que despertó todo tipo de interpretaciones justo cuando Marcelo Tinelli es vinculado a la ex modelo Rossana Almeyda.

La modelo peruana optó por no hacer declaraciones públicas del tema, aunque sí dejó una señal que muchos interpretaron como un mensaje indirecto a su ex.

Figueroa publicó en sus redes sociales un video entrenando en el gimnasio, donde se la ve distendida y sonriente, con un look deportivo que resaltó su figura.

Sin embargo, más allá de las imágenes, lo que captó la atención de sus seguidores fue el breve y particular texto que acompañó el posteo: “Nos motivamos”.

Fiel a su estilo, Milett se mostró enfocada en su rutina de entrenamiento y en un presente activo, dejando abierta la interpretación sobre si su mensaje tiene o no relación con los rumores que envuelven a Marcelo Tinelli.