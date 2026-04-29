María Becerra se metió en política y criticó sin filtros: "Montón de cosas que están mal"

“Parece que están mal repartidas en el mundo. Entonces, nada, yo la verdad que con lo que hago, que me rompo el lomo, que en mi empresa hay un montón de familias laburando, hay un montón de trabajo que se genera. Siento igual también que no alcanzan y que yo puedo ayudar a muchas más personas con el dinero que estoy haciendo y demás”, expresó María, visiblemente comprometida con la situación social.

Pero sus palabras fueron aún más contundentes al remarcar su responsabilidad personal frente a este contexto: “Entonces, siento que puedo y siento que debo, porque yo sé que hay algo que está mal y si yo puedo de alguna manera ayudar a que no esté tan mal, lo voy a hacer desde mi lugar, ¿viste?”.

María Becerra dejó así de ser solo una estrella musical para posicionarse también como una voz con peso en debates sociales y económicos, en una Argentina donde la crisis, la inflación y la incertidumbre dominan el día a día.