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María Becerra se metió en política y criticó sin filtros: "Montón de cosas que están mal"

El contundente comentario de María Becerra sobre política social que generó gran debate en las redes. Mirala.

María Becerra se metió en política y criticó sin filtros: Montón de cosas que están mal

María Becerra rompió el silencio y desató una verdadera tormenta al meterse de lleno en el complejo escenario político y social que atraviesa la Argentina. En medio de una crisis económica que golpea con fuerza a millones de familias, la cantante dejó declaraciones que muchos interpretaron como una crítica directa a la administración actual, generando un fuerte revuelo en redes sociales y en el debate público.

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La artista, una de las figuras más influyentes de la música urbana, sorprendió al expresar su preocupación por la desigualdad social y la distribución de la riqueza, dejando en claro su postura frente a una realidad cada vez más angustiante para gran parte de la población.

"Yo siento que el mundo es muy injusto, ¿viste? Siento que hay gente que se mata laburando y no llega fin de mes y hay gente que no hace nada y tiene la vida solucionada, ¿viste? Entonces, siento que eso me me parece muy injusto", dijo en una entrevista.

"Siento que que cualquier persona que labura, que cualquier médico, maestra, policía, estudió, que arriesgan su vida, tendrían que poder estar tranquilos. Siento que un jubilado no tendría que seguir laburando. Siento un montón de cosas, un montón de cosas que me parece que están mal repartidas en el mundo", sostuvo con firmeza demostrando que está al tanto de todo lo que pasa en la actualidad.

“Parece que están mal repartidas en el mundo. Entonces, nada, yo la verdad que con lo que hago, que me rompo el lomo, que en mi empresa hay un montón de familias laburando, hay un montón de trabajo que se genera. Siento igual también que no alcanzan y que yo puedo ayudar a muchas más personas con el dinero que estoy haciendo y demás”, expresó María, visiblemente comprometida con la situación social.

Pero sus palabras fueron aún más contundentes al remarcar su responsabilidad personal frente a este contexto: “Entonces, siento que puedo y siento que debo, porque yo sé que hay algo que está mal y si yo puedo de alguna manera ayudar a que no esté tan mal, lo voy a hacer desde mi lugar, ¿viste?”.

María Becerra dejó así de ser solo una estrella musical para posicionarse también como una voz con peso en debates sociales y económicos, en una Argentina donde la crisis, la inflación y la incertidumbre dominan el día a día.

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