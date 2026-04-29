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Gelatina sin sabor: cómo prepararla correctamente para aprovechar el colágeno y cuánto conviene consumir

La gelatina sin sabor es una fuente accesible de colágeno. Cómo prepararla correctamente, qué cantidad consumir y qué tener en cuenta para potenciar sus beneficios.

La gelatina sin sabor es una forma accesible de incorporar colágeno a la dieta

La gelatina sin sabor es una forma accesible de incorporar colágeno a la dieta, con bajo aporte calórico y beneficios para distintas funciones del organismo.

La gelatina natural sin sabor, también conocida como grenetina, es un alimento accesible que ofrece beneficios concretos para la salud. Aporta colágeno y aminoácidos de buena calidad, con un perfil calórico bajo. Por eso, suele considerarse una alternativa efectiva y económica frente a los suplementos que se comercializan en farmacias con el mismo objetivo.

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Según explica el doctor Juan Ignacio Veller, en su canal de YouTube Dr. Veller, su consumo regular puede impactar de forma favorable en distintas áreas del organismo.

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Articulaciones y huesos: contribuye a aliviar molestias en rodillas, codos y muñecas, y contribuye a mejorar la función articular al favorecer su producción natural.

Sueño e insomnio: su contenido de glicina favorece conciliar el sueño y lograr un descanso más profundo. Para este objetivo, se recomienda consumirla unas dos horas antes de acostarse.

Salud intestinal: actúa como una barrera protectora del intestino, colaborando con el tránsito y la hidratación del sistema digestivo.

Piel: a partir de los 25 o 30 años, la producción natural de esta proteína disminuye. La gelatina aporta nutrientes que ayudan a mantener la elasticidad y firmeza, y a prevenir la aparición de arrugas.

Cómo preparar la gelatina sin sabor correctamente

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Según Juan Ignacio Veller, un error frecuente es disolverla directamente en agua caliente, lo que puede afectar su textura. El método recomendado es:

Hidratación: colocar una cucharada sopera, entre 10 y 15 gramos, en medio vaso con agua a temperatura ambiente y mezclar.

Reposo: dejar actuar entre 3 y 5 minutos hasta que adquiera una consistencia esponjosa.

Activación: calentarla en microondas entre 7 y 15 segundos, o a baño maría, hasta que se vuelva líquida. Se debe evitar que hierva, ya que esto puede alterar sus propiedades.

Consumo: puede ingerirse sola o sumarse a preparaciones como café, yogur o frutas.

Con qué complementar la gelatina sin sabor para que tenga más beneficios

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La vitamina C es clave para que el cuerpo pueda producir y aprovechar el colágeno. Por eso, se recomienda acompañar su consumo con alimentos como limón, naranja, pomelo o frutas frescas.

Cantidad diaria: se sugiere entre una y una cucharada y media por día. Superar las dos cucharadas no ofrece beneficios adicionales y puede generar molestias digestivas.

Evitar versiones industriales: las gelatinas con sabor o azúcar son productos procesados. Para aprovechar sus propiedades, se recomienda optar por gelatina 100 por ciento pura, obtenida a partir de huesos y tejidos animales, sin aditivos.

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