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Déficit de vitamina B12: cuáles son las señales de alerta y cómo recuperarla

El déficit de vitamina B12 puede desarrollarse de manera silenciosa y manifestarse con señales que muchas veces pasan inadvertidas.

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El déficit de vitamina B12 puede desarrollarse de manera silenciosa y manifestarse con señales que muchas veces pasan inadvertidas.

El déficit de vitamina B12 puede desarrollarse de manera silenciosa y manifestarse con señales que muchas veces pasan inadvertidas.

La vitamina B12, también conocida como cobalamina, cumple un rol esencial en el organismo. Interviene en la formación de glóbulos rojos, participa en la síntesis del ADN y contribuye al correcto funcionamiento del sistema nervioso. Cuando sus niveles disminuyen, el cuerpo comienza a enviar señales que muchas veces se confunden con problemas cotidianos, como el cansancio, la falta de concentración o el estrés.

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Aunque la deficiencia puede desarrollarse lentamente y pasar inadvertida durante meses, sus consecuencias pueden afectar de manera significativa la salud. En muchos casos, los primeros síntomas no se relacionan con una carencia nutricional, lo que demora la consulta médica y el diagnóstico.

La falta de vitamina B12 suele estar vinculada a una alimentación sin productos de origen animal, aunque también puede deberse a trastornos que dificultan su absorción o al uso prolongado de determinados medicamentos.

Entre los grupos con mayor riesgo se encuentran las personas que siguen dietas veganas o vegetarianas estrictas, los mayores de 60 años, quienes padecen enfermedades digestivas como gastritis atrófica, enfermedad celíaca o enfermedad de Crohn, y los pacientes que toman de manera continua metformina o antiácidos.

Síntomas del déficit de vitamina B12

Los síntomas no siempre aparecen de forma repentina. En muchos casos se presentan de manera gradual y su intensidad puede variar de una persona a otra. Entre los más frecuentes se encuentran:

  • Cansancio persistente o debilidad muscular.
  • Hormigueo o entumecimiento en manos, brazos o pies.
  • Mareos, pérdida de concentración o sensación de "mente nublada".
  • Piel pálida o con tono amarillento.
  • Cambios de humor o irritabilidad.
  • Problemas de equilibrio o marcha inestable.
  • Lengua lisa, inflamada o dolorida.

Para confirmar el diagnóstico se realiza un análisis de sangre que mide los niveles séricos de vitamina B12. En algunos casos, los médicos también solicitan estudios complementarios, como la medición de homocisteína o ácido metilmalónico, que permiten detectar alteraciones incluso cuando los valores de vitamina B12 se encuentran dentro del rango normal.

Cuánta vitamina B12 necesita una persona por día

La recomendación diaria para un adulto es de 2,4 microgramos. En las mujeres embarazadas aumenta a 2,6 microgramos, mientras que durante la lactancia asciende a 2,8 microgramos. Aunque se necesita una cantidad muy pequeña, esta vitamina es indispensable para el correcto funcionamiento del organismo.

Para tener una referencia, una porción de 100 gramos de hígado de vaca cocido aporta más de 50 veces la cantidad diaria recomendada. También es posible cubrir los requerimientos incorporando alimentos como pescado, huevos y lácteos.

En cambio, quienes excluyen por completo los alimentos de origen animal deben recurrir a productos fortificados o suplementos de vitamina B12, siempre bajo indicación de un profesional de la salud, para evitar deficiencias.

Qué alimentos contienen vitamina B12

La vitamina B12 se encuentra casi exclusivamente en alimentos de origen animal. Las principales fuentes son:

  • Hígado y carnes rojas o blancas.
  • Pescados, como salmón, atún y sardinas.
  • Huevos y lácteos.
  • Alimentos fortificados, como bebidas vegetales o cereales enriquecidos.

Cuando la deficiencia está confirmada, el tratamiento puede incluir suplementos orales o inyecciones de vitamina B12, según el grado del déficit y la capacidad de absorción de cada persona. La dosis y la duración del tratamiento siempre deben ser indicadas por un profesional de la salud.

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