Déficit de vitamina B12: cuáles son las señales de alerta y cómo recuperarla

Síntomas del déficit de vitamina B12

Los síntomas no siempre aparecen de forma repentina. En muchos casos se presentan de manera gradual y su intensidad puede variar de una persona a otra. Entre los más frecuentes se encuentran:

Cansancio persistente o debilidad muscular.

Hormigueo o entumecimiento en manos, brazos o pies.

Mareos, pérdida de concentración o sensación de "mente nublada".

Piel pálida o con tono amarillento.

Cambios de humor o irritabilidad.

Problemas de equilibrio o marcha inestable.

Lengua lisa, inflamada o dolorida.

Para confirmar el diagnóstico se realiza un análisis de sangre que mide los niveles séricos de vitamina B12. En algunos casos, los médicos también solicitan estudios complementarios, como la medición de homocisteína o ácido metilmalónico, que permiten detectar alteraciones incluso cuando los valores de vitamina B12 se encuentran dentro del rango normal.

Cuánta vitamina B12 necesita una persona por día

La recomendación diaria para un adulto es de 2,4 microgramos. En las mujeres embarazadas aumenta a 2,6 microgramos, mientras que durante la lactancia asciende a 2,8 microgramos. Aunque se necesita una cantidad muy pequeña, esta vitamina es indispensable para el correcto funcionamiento del organismo.

Para tener una referencia, una porción de 100 gramos de hígado de vaca cocido aporta más de 50 veces la cantidad diaria recomendada. También es posible cubrir los requerimientos incorporando alimentos como pescado, huevos y lácteos.

En cambio, quienes excluyen por completo los alimentos de origen animal deben recurrir a productos fortificados o suplementos de vitamina B12, siempre bajo indicación de un profesional de la salud, para evitar deficiencias.

Qué alimentos contienen vitamina B12

La vitamina B12 se encuentra casi exclusivamente en alimentos de origen animal. Las principales fuentes son:

Hígado y carnes rojas o blancas.

y carnes rojas o blancas. Pescados , como salmón, atún y sardinas.

, como salmón, atún y sardinas. Huevos y lácteos .

. Alimentos fortificados, como bebidas vegetales o cereales enriquecidos.

Cuando la deficiencia está confirmada, el tratamiento puede incluir suplementos orales o inyecciones de vitamina B12, según el grado del déficit y la capacidad de absorción de cada persona. La dosis y la duración del tratamiento siempre deben ser indicadas por un profesional de la salud.