Aerolíneas Argentinas suma un tercer vuelo a Nueva York para la final del Mundial 2026: cuánto cuesta

El cronograma especial quedó conformado de la siguiente manera:

Viernes 17 de julio: salida a las 21:30.

Sábado 18 de julio: salida a las 09:00.

Sábado 18 de julio: nuevo vuelo con partida a las 22:00.

Todos los servicios unirán de manera directa Ezeiza con Nueva York, ciudad donde miles de argentinos se concentrarán para asistir a la definición del campeonato.

Se disparó la demanda de los pasajes a New York. (Foto: archivo)

Cuánto cuesta el nuevo vuelo especial a Nueva York

Según detalló Aerolíneas Argentinas, los boletos para el tercer vuelo especial ya pueden adquirirse a través de su página web y de las agencias de viaje. La tarifa publicada parte de USD 2.200 más impuestos para el trayecto de ida.

Los vuelos serán operados con Airbus A330, los aviones de fuselaje ancho que la compañía utiliza habitualmente para sus rutas de largo alcance y que permiten transportar una gran cantidad de pasajeros hacia Estados Unidos.

También se agotaron los vuelos a Miami

La alta demanda no se limitó a Nueva York. Aerolíneas Argentinas informó que los vuelos regulares a Miami durante los días previos a la final también registraron ocupación total.

Las frecuencias disponibles fueron:

Jueves 16 de julio: 08:00 y 22:45.

Viernes 17 de julio: 00:30 y 22:45.

Sábado 18 de julio: 08:00 y 22:45.

De esta manera, tanto los servicios especiales como la operación regular hacia Estados Unidos reflejan el fuerte movimiento de argentinos que decidieron viajar para acompañar al equipo de Lionel Scaloni.

Aerolíneas reforzó su operación durante todo el Mundial

La empresa recordó que los vuelos a Nueva York forman parte de una programación especial implementada durante toda la Copa del Mundo, con refuerzos hacia distintas ciudades estadounidenses donde jugó la Selección argentina.

La estrategia consistió en adaptar la oferta de vuelos según la evolución del torneo y la demanda de los pasajeros, agregando frecuencias a los destinos que concentraron mayor cantidad de hinchas.

Con la incorporación de este tercer vuelo especial, Aerolíneas Argentinas busca dar respuesta al extraordinario interés generado por la presencia del seleccionado nacional en la gran final del Mundial 2026.