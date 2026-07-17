Ángel Di María contó el contundente motivo por el que no irá a la final de Argentina-España: "No quiero..."

Sobre la bandera que exhibió el plantel en el campo de juego tras vencer a Inglaterra, Ángel Di María aseguró: "Era un partido de fútbol pero para nosotros los argentinos se mezclaba un poco todo y lo que hicieron al final fue algo muy lindo para todos".

El diálogo de Ángel Di María con Messi y sus ex compañeros de la Selección

Ángel Di María dejó en claro que mantiene contacto con Messi y sus ex compañeros de la Selección Argentina, con quien compartió con muchos de ellos varios años y marcando una exitosa etapa.

"Con Leo hablo casi siempre. Ellos están felices y las cosas están saliendo como esperaban. Me pone muy feliz que si es la última de Leo que haya podido llegar a la final es increíble. Que sea lo que Dios quiera, no se puede pedir más nada: de las últimas 5 finales se llegó a las 5. Solamente decirles gracias", comentó.

En cuanto al partido en sí frente a España, el futbolista analizó del juego: "Tienen un estilo de juego muy parecido al nuestro y el que tenga la posiblidad de tener más la pelota va a ser mejor las cosas".

“No fui y no voy a ir, mufa no quiero ser. Lo miro en casa y los chicos saben que tienen mi apoyo desde el primer día. Estamos siempre en contacto", cerró Fideo explicando por qué no irá al estadio de Nueva Jersey el domingo y lo verá tranquilo por televisión con su familia.