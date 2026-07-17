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Ángel Di María contó el contundente motivo por el que no irá a la final de Argentina-España: "No quiero..."

El futbolista Ángel Di María palpitó la final del Mundial 2026 y explicó los motivos por los que no viajará a Nueva Jersey por la final entre Argentina y España.

17 jul 2026, 15:35
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Ángel Di María contó el contundente motivo por el que no irá a la final de Argentina-España: No quiero...

Ángel Di María contó el contundente motivo por el que no irá a la final de Argentina-España: "No quiero..."

Ángel Di María contó el contundente motivo por el que no irá a la final de Argentina-España: No quiero...

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Ángel Di María se retiró de la Selección Argentina a mediados de 2024 tras obtener la Copa América luego de vencer a Colombia. El Fideo redondeó una exitosa carrera con la camiseta argentina siendo parte del plantel durante muchos años y referente total.

Tras ver la función teatral de Rocky, espectáculo protagonizado por Nico Vázquez, el futbolista habló con la prensa y explicó por qué no viajará a ver la final del Mundia entre Argentina y España a Estados Unidos y cómo ve al equipo de cara a la gran final del domingo en medio de la ilusión de millones de argentinos.

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“Siento que di un paso importante en dejar y que los demás chicos sigan, creo que lo hice muy bien. Los chicos están en una nueva final, lo están haciendo muy bien y no se les puede pedir más nada”, indicó el Fideo ante la cámara del programa Puro Show (El Trece).

"El de Egipto fue el que más se sufrió. Con Inglaterra sabía que las cosas iban a salir y al final se terminó dando", repasó sobre los vibrantes partidos de La Scaloneta en el Mundial 2026.

Sobre la bandera que exhibió el plantel en el campo de juego tras vencer a Inglaterra, Ángel Di María aseguró: "Era un partido de fútbol pero para nosotros los argentinos se mezclaba un poco todo y lo que hicieron al final fue algo muy lindo para todos".

El diálogo de Ángel Di María con Messi y sus ex compañeros de la Selección

Ángel Di María dejó en claro que mantiene contacto con Messi y sus ex compañeros de la Selección Argentina, con quien compartió con muchos de ellos varios años y marcando una exitosa etapa.

"Con Leo hablo casi siempre. Ellos están felices y las cosas están saliendo como esperaban. Me pone muy feliz que si es la última de Leo que haya podido llegar a la final es increíble. Que sea lo que Dios quiera, no se puede pedir más nada: de las últimas 5 finales se llegó a las 5. Solamente decirles gracias", comentó.

En cuanto al partido en sí frente a España, el futbolista analizó del juego: "Tienen un estilo de juego muy parecido al nuestro y el que tenga la posiblidad de tener más la pelota va a ser mejor las cosas".

“No fui y no voy a ir, mufa no quiero ser. Lo miro en casa y los chicos saben que tienen mi apoyo desde el primer día. Estamos siempre en contacto", cerró Fideo explicando por qué no irá al estadio de Nueva Jersey el domingo y lo verá tranquilo por televisión con su familia.

     

 

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