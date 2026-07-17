En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Atención

Golpe de la FIFA: el entretiempo de la final no será como todos esperaban

Ni media hora ni un mega show eterno: la FIFA sorprendió a todos con el entretiempo de la final. Enterate.

Banner Seguinos en google DESK
Golpe de la FIFA: el entretiempo de la final no será como todos esperaban

La cuenta regresiva para la final del Mundial entre Argentina y España ya comenzó y, a pocas horas del partido más esperado del torneo, la FIFA despejó una de las grandes incógnitas que rodeaban el espectáculo: el entretiempo no durará media hora, sino apenas 17 minutos.

Leé también Ni bicarbonato ni limón: el truco casero para eliminar las manchas y el olor del tupper que sorprende
Ni bicarbonato ni limón: el truco casero para eliminar las manchas y el olor del tupper que sorprende. (Foto: ChatGPT)

La confirmación sorprendió a muchos, ya que en los últimos días habían circulado versiones que aseguraban que el descanso se extendería por más de 30 minutos debido al impresionante show musical preparado para la ocasión.

Sin embargo, la FIFA comunicó oficialmente a las federaciones de Argentina y España que el descanso será de 17 minutos, apenas dos minutos más que los 15 reglamentarios de un partido de fútbol.

Dentro de ese breve lapso, 11 minutos estarán destinados al espectáculo musical, que contará con la participación de Shakira, Madonna y Justin Bieber, tres de las figuras internacionales convocadas para animar la final del Mundial 2026.

Los seis minutos restantes se utilizarán para montar y desmontar el escenario instalado sobre el campo de juego, además de realizar el riego del césped del MetLife Stadium, una tarea considerada clave por las altas temperaturas y por el estado de la superficie, que en varios partidos del torneo fue cuestionada por lucir demasiado seca y lenta.

Lo que sí permanecerá sin modificaciones serán las pausas de hidratación, una medida que la FIFA mantuvo durante todo el campeonato debido al intenso calor registrado en distintas sedes. Como ocurrió en los encuentros anteriores, habrá dos interrupciones, una en cada tiempo.

De esta manera, la organización buscó garantizar que el show no altere significativamente el desarrollo deportivo de una final histórica. Mientras millones de fanáticos esperan ver a Lionel Messi y a la Scaloneta en busca de un nuevo título mundial, el espectáculo promete estar a la altura, pero sin extender el descanso más allá de lo estrictamente necesario.

En pocas palabras

  • Show musical: La final del Mundial entre Argentina y España tendrá un espectáculo de 11 minutos con Shakira, Madonna y Justin Bieber.
  • Duración del entretiempo: El descanso será de 17 minutos, apenas dos más que el reglamentario, para no afectar el partido.
  • Pausas de hidratación: Se mantendrán las dos pausas por tiempo debido a las altas temperaturas registradas durante el torneo.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Notas relacionadas
Déficit de vitamina B12: cuáles son las señales de alerta y cómo recuperarla
Bombas de papa rellenas de jamón y queso: la receta fácil para hacerlas crocantes y deliciosas
Cómo eliminar las manchas marrones del inodoro sin fregar ni pasar escobilla: fácil y mucho más efectivo

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar