Desafío matemático: la cuenta que pocos logran resolver en menos de 10 segundos

12 × 8 = 96 | 30 - 11 = 19

La expresión queda así: 96 + 6 × 6 - 19 + 24

2) Multiplicación

Queda una multiplicación que debe resolverse antes de avanzar con sumas y restas.

6 × 6 = 36

La expresión queda así: 96 + 36 - 19 + 24

3) Sumas y restas

El último tramo se completa de izquierda a derecha.

96 + 36 = 132 |

132 - 19 = 113 |

113 + 24 = (?)

Resultado final: 137

El error más común aparece cuando se trata toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad y se avanza sin respetar el orden. Este tipo de juego ayuda a entrenar la concentración, la memoria de trabajo y la atención a los detalles, porque obliga a frenar un segundo antes de calcular.