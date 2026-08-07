Desafío matemático: la cuenta que pocos logran resolver en menos de 10 segundos

El siguiente desafío matemático pone a prueba la atención y la capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (12 × 8) + 6 × 6 - (30 - 11) + 24
Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS, que indica el orden en que deben realizarse las operaciones para obtener la respuesta correcta.
Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS, que indica el orden en que deben realizarse las operaciones para obtener la respuesta correcta.
El siguiente desafío matemático pone a prueba la atención y la capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (12 × 8) + 6 × 6 - (30 - 11) + 24
Para llegar al resultado correcto es fundamental respetar la jerarquía de las operaciones, conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés).
Esta regla establece que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones (de izquierda a derecha cuando aparecen en la misma expresión) y, por último, las sumas y restas (también de izquierda a derecha).
Primero se resuelve lo que está encerrado entre paréntesis.
12 × 8 = 96 | 30 - 11 = 19
La expresión queda así: 96 + 6 × 6 - 19 + 24
Queda una multiplicación que debe resolverse antes de avanzar con sumas y restas.
6 × 6 = 36
La expresión queda así: 96 + 36 - 19 + 24
El último tramo se completa de izquierda a derecha.
96 + 36 = 132 |
132 - 19 = 113 |
113 + 24 = (?)
El error más común aparece cuando se trata toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad y se avanza sin respetar el orden. Este tipo de juego ayuda a entrenar la concentración, la memoria de trabajo y la atención a los detalles, porque obliga a frenar un segundo antes de calcular.