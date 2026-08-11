La Joaqui reveló el romántico y millonario regalo que le hizo Luck Ra antes de dejarla

La Joaqui y Luck Ra se separaron en medio de un enorme revuelo mediático y también con la cantante muy conmovida en público por el inesperado final de la relación.
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La Joaqui admitió en televisión el romántico gesto que tuvo Luck Ra poco antes de separarse en medio del dolor por el inesperado final de la relación.
La Joaqui y Luck Ra se separaron en medio de un enorme revuelo mediático y también con la cantante muy conmovida en público por el inesperado final de la relación.
En su visita al programa PH Podemos Hablar, la cantante se quebró al referirse al final de su noviazgo con Luck Ra y sorprendió al contar el romántico gesto que tuvo él a poco de terminar la relación.
"La realidad es que una semana antes de irme de viaje recibí un ramo de flores de dos millones de pesos. O sea, nosotros nos amábamos", dijo entre lágrimas.
"Por ahí es pendejo y quiere salir de joda", le marcó Yanina Latorre, también invitada al programa de Telefe. Y ella reconoció: "Y yo lo conocí así la verdad, la felicida de él es sus amigos, no es un villano por eso".
Lo cierto es que el costoso regalo de Luck Ra a La Joaqui a pocos días de terminar el noviazgo causó una gran repercusión entre los seguidores de los cantantes.
En las redes rápidamente se relacionó el testimonio de La Joaqui en el ciclo que conduce Andy Kusnetzoff con una sorpresa que el músico había mostrado tiempo atrásen TikTok, donde apareció entregándole flores y un muñeco de Stitch a La Joaqui antes de viajar a Estados Unidos por el Mundial 2026.
“Malcriando a mi novia antes de que me pierda por el Mundial”, había remarcado el cantante mostrando la reacción de su entonces novia feliz por el obsequio, imagen que se viralizó rápidamente tras el final del romance.
Luck Ra habló por primera vez sobre su separación de La Joaqui desde las redes sociales y se refirió además a los rumores que lo vinculan con su amiga Tuli Acosta.
El cantante hizo referencia a su edad y, con un tono directo, comenzó su descargo vía Instagram: "Para la gente que no sabe ni cuántos años tengo, tengo 27, no 28".
Luego, dejó en claro cómo pretende atravesar esta etapa después del final de su relación:"Busco un duelo tranquilo, privado, en paz. Ya soy adulto", aseguró.
Una de las frases que más llamó la atención llegó cuando decidió referirse a Tuli Acosta, frente a las versiones que habían comenzado a vincularla con la separación.
Sin vueltas, Luck Ra aseguró para despejar cualquier tipo de especulaciones sobre el tema: "Ya se dijo, pero aún no salio de mi boca. Con Tuli no paso absolutamente nada".
"No busco andar desacatado", se sinceró sobre cómo quiere enfrentar el presente alejado del ruido mediático que generó su separación de La Joaqui.