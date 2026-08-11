La Joaqui reveló el romántico y millonario regalo que le hizo Luck Ra antes de dejarla

Lo cierto es que el costoso regalo de Luck Ra a La Joaqui a pocos días de terminar el noviazgo causó una gran repercusión entre los seguidores de los cantantes.

En las redes rápidamente se relacionó el testimonio de La Joaqui en el ciclo que conduce Andy Kusnetzoff con una sorpresa que el músico había mostrado tiempo atrásen TikTok, donde apareció entregándole flores y un muñeco de Stitch a La Joaqui antes de viajar a Estados Unidos por el Mundial 2026.

“Malcriando a mi novia antes de que me pierda por el Mundial”, había remarcado el cantante mostrando la reacción de su entonces novia feliz por el obsequio, imagen que se viralizó rápidamente tras el final del romance.

Luck Ra rompió el silencio tras su separación de La Joaqui y aclaró los rumores sobre Tuli Acosta

Luck Ra habló por primera vez sobre su separación de La Joaqui desde las redes sociales y se refirió además a los rumores que lo vinculan con su amiga Tuli Acosta.

El cantante hizo referencia a su edad y, con un tono directo, comenzó su descargo vía Instagram: "Para la gente que no sabe ni cuántos años tengo, tengo 27, no 28".

Luego, dejó en claro cómo pretende atravesar esta etapa después del final de su relación:"Busco un duelo tranquilo, privado, en paz. Ya soy adulto", aseguró.

Una de las frases que más llamó la atención llegó cuando decidió referirse a Tuli Acosta, frente a las versiones que habían comenzado a vincularla con la separación.

Sin vueltas, Luck Ra aseguró para despejar cualquier tipo de especulaciones sobre el tema: "Ya se dijo, pero aún no salio de mi boca. Con Tuli no paso absolutamente nada".

"No busco andar desacatado", se sinceró sobre cómo quiere enfrentar el presente alejado del ruido mediático que generó su separación de La Joaqui.