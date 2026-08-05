Video: las nuevas imágenes de Facundo Moyano corriendo por Candela Arizaga en la calle

La causa de Facundo Moyano sigue abierta

El nuevo registro se conoce horas después de que Moyano recuperara la libertad, tras permanecer más de 15 horas demorado por el episodio ocurrido durante la madrugada del martes.

El exdiputado fue imputado por los delitos de lesiones leves y privación ilegítima de la libertad, aunque la investigación continúa en trámite.

Por el momento, la Justicia dispuso una restricción de acercamiento y de contacto entre Moyano y Arizaga, medida que seguirá vigente mientras avanza la causa.

El episodio ocurrió luego de que la joven saliera semidesnuda de un departamento ubicado sobre la Avenida del Libertador, desde donde comenzó una corrida que terminó varias cuadras después con la intervención de efectivos de la Policía de la Ciudad.

Hasta ahora sólo se habían difundido videos en los que se veía a Arizaga correr por la calle, pero este nuevo material incorpora por primera vez imágenes del momento en que Moyano la persigue y la alcanza.

El examen toxicológico reveló que Candela Arizaga consumió cocaína

El abogado de la modelo Candela Arizaga, novia de Facundo Moyano, confirmó en las últimas horas que el examen toxicológico que se le realizó a su representada, después del escándalo que se produjo en la madrugada del martes, arrojó que ella consumió cocaína. La mujer estuvo internada en el Hospital Pirovano, y luego fue dada de alta.

“Consumieron solo cocaína. El examen toxicológico de Candela así lo arrojó”, dijo anoche Diego Storto en diálogo con América. Allí también contó que hasta entonces Arizaga no había declarado ante la Justicia, y que pasaron juntos "tres horas durante la tarde tratando de reconstruir las dos noches que vivió".

Storto afirmó que se presentó en la causa como representante de la víctima bajo la figura de particular damnificado, cuestionó el desarrollo de la investigación y contradijo a Facundo Moyano, quien había dicho que ya estaba "todo aclarado" al salir de la comisaría en la que estuvo detenido.

“No está todo aclarado. El fiscal dispuso un allanamiento a las 10 de la mañana y el operativo en el departamento fue hecho recién a las 16. Antes de eso tenemos registrada a una persona que ingresó a sacar cosas”, denunció.

También dijo que algunos objetos de Candela “claramente ya no están en la vivienda”, dando a entender que fueron movidos antes del allanamiento.

Respecto de lo sucedido en las horas de excesos entre el exdiputado y su pareja, el asesor letrado contó que su representada le relató que el domingo fueron a la cancha de River al partido entre el local y Rosario Central y que luego de finalizado el encuentro se dirigieron a la casa de él, en Belgrano.

Allí, "comienzan a drogarse los dos", apunta, y dice que "la situación, el consumo, se les fue de las manos".