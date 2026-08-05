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Los detalles de la visita del Papa a la Argentina y la posible foto con Milei desde el balcón de la Rosada

Por tratarse de un jefe de Estado, el Presidente lo recibirá en la casa de gobierno. Posteriormente, el Sumo Pontífice brindará misas multitudinarias en la 9 de julio, en la Basílica de Luján y en Córdoba.

Stella Gárnica
por Stella Gárnica |
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Javier Milei recibirá al Papa León XIV en la Casa Rosada y habrá 3 misas multitudinarias del sumo ponftífice en Buenos Aires

Javier Milei recibirá al Papa León XIV en la Casa Rosada y habrá 3 misas multitudinarias del sumo ponftífice en Buenos Aires, Luján y Córdoba. Foto: Archivo. . 

El Gobierno, a través del canciller Pablo Quirno y el Episcopado, confirmaron este martes que en su visita de tres días a la Argentina, el Papa León XIV será recibido por el presidente Javier Milei en la Casa Rosada por tratarse de una visita de un jefe de Estado (en este caso, del Vaticano). Así, en el entorno presidencial no descartan una foto de ambos saludando desde el histórico balcón que da a la Plaza de Mayo.

Leé también La gira del Papa: crece la expectativa por la visita de León XIV, mientras se espera la confirmación oficial
El papa León XIV, cada vez más cerca de su probable visita a la Argentina (Foto: archivo).

Tras calificar como "histórica" la visita de León XIV, la encargada de diseñar todo el operativo de seguridad que rodeará al jefe de la Iglesia Católica será la hermana del Presidente y secretaria general, Karina Milei, quien convocará la semana que viene a la primera reunión de coordinación de todas las áreas involucradas.

Voceros del Episcopado confirmaron a A24.com que "lo que está confirmado por ahora son las fechas de la visita a la Argentina, entre los días 8 y 11 de noviembre. y las tres ciudades que visitará: Buenos Aires, Luján y Córdoba".

Además de ser recibido en la Casa Rosada, se estima que León XIV también visitará la sede de la Conferencia Episcopal Argentina, ubicada al lado de la Catedral Metropolitana, frente a la Plaza de Mayo.

En los tres días que se encontrará en territorio argentino, el Papa brindará tres misas multitudinarias: una en Buenos Aires (la avenida 9 de Julio podría ser uno de los escenarios); otra en la Basílica de Luján, donde está ubicada la virgen patrona de la Argentina; y la tercera en Córdoba, en un lugar a designar.

"Los detalles de la agenda de cada lugar seguramente serán confirmados por el Vaticano en el mes de septiembre. Pero por protocolo, por ser un jefe de Estado en visita oficial, va a ser recibido por Milei en Casa Rosada", dijo una alta fuente eclesiástica a A24.com, en línea con el anuncio formalizado esta mañana en Casa Rosada por el canciller Quirno.

En el comunicado de la Nunciatura Apostólica se confirmó que la visita a la Argentina será en el marco de la gira latinoamericana del Papa, que contempla visitas oficiales a tres países: Uruguay, Argentina y Perú, del 6 al 17 de noviembre, aceptando la invitación de los respectivos jefes de Estado y de las autoridades eclesiásticas de esos países.

"Su Santidad visitará Montevideo, Paysandú y Florida del 6 al 8 de noviembre; Buenos Aires, Córdoba y Luján, del 8 al 11 de noviembre; y Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa, del 11 al 17 de noviembre. El programa del viaje se dará a conocer a su debido tiempo”, precisó el comunicado de la Iglesia.

La segunda reunión de Milei con León y la relación con el Vaticano

Será la segunda reunión bilateral que mantendrán Milei y León. La primera había sido durante la visita de Milei al Vaticano, en oportunidad de la asunción del nuevo Papa tras el fallecimiento del Papa Francisco, a quien Milei también había invitado visitar a la Argentina.

En varios posteos en redes sociales, al confirmarse la noticia del Vaticano, el presidente Milei celebró la próxima visita de León XIV.

"Fui oficialmente notificado que la Argentina recibirá la visita apostólica de Su Santidad León XIV, aceptando la invitación que le hicimos a principio de año. Entre el 8 y 11 de noviembre, le daremos la bienvenida al Santo Padre a nuestro país. Una visita histórica para todos los argentinos", dijo Milei.

Esta será la primera visita de un Papa a la Argentina, después de 39 años desde la última visita de Juan Pablo II, en abril de 1987.

Stella Gárnica
Por Stella Gárnica
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En pocas palabras

  • Visita Papal: El Papa León XIV visitará Argentina del 8 al 11 de noviembre, siendo recibido por el presidente Javier Milei.
  • Agenda: Se realizarán tres misas multitudinarias en Buenos Aires, Luján y Córdoba, con detalles a confirmar por el Vaticano en septiembre.
  • Encuentro Oficial: El Papa será recibido en la Casa Rosada, y se evalúa la posibilidad de una foto desde el balcón presidencial.
Resumen generado por Thinkindot AI
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