Los detalles de la visita del Papa a la Argentina y la posible foto con Milei desde el balcón de la Rosada

En los tres días que se encontrará en territorio argentino, el Papa brindará tres misas multitudinarias: una en Buenos Aires (la avenida 9 de Julio podría ser uno de los escenarios); otra en la Basílica de Luján, donde está ubicada la virgen patrona de la Argentina; y la tercera en Córdoba, en un lugar a designar.

"Los detalles de la agenda de cada lugar seguramente serán confirmados por el Vaticano en el mes de septiembre. Pero por protocolo, por ser un jefe de Estado en visita oficial, va a ser recibido por Milei en Casa Rosada", dijo una alta fuente eclesiástica a A24.com, en línea con el anuncio formalizado esta mañana en Casa Rosada por el canciller Quirno.

En el comunicado de la Nunciatura Apostólica se confirmó que la visita a la Argentina será en el marco de la gira latinoamericana del Papa, que contempla visitas oficiales a tres países: Uruguay, Argentina y Perú, del 6 al 17 de noviembre, aceptando la invitación de los respectivos jefes de Estado y de las autoridades eclesiásticas de esos países.

"Su Santidad visitará Montevideo, Paysandú y Florida del 6 al 8 de noviembre; Buenos Aires, Córdoba y Luján, del 8 al 11 de noviembre; y Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa, del 11 al 17 de noviembre. El programa del viaje se dará a conocer a su debido tiempo”, precisó el comunicado de la Iglesia.

La segunda reunión de Milei con León y la relación con el Vaticano

Será la segunda reunión bilateral que mantendrán Milei y León. La primera había sido durante la visita de Milei al Vaticano, en oportunidad de la asunción del nuevo Papa tras el fallecimiento del Papa Francisco, a quien Milei también había invitado visitar a la Argentina.

En varios posteos en redes sociales, al confirmarse la noticia del Vaticano, el presidente Milei celebró la próxima visita de León XIV.

"Fui oficialmente notificado que la Argentina recibirá la visita apostólica de Su Santidad León XIV, aceptando la invitación que le hicimos a principio de año. Entre el 8 y 11 de noviembre, le daremos la bienvenida al Santo Padre a nuestro país. Una visita histórica para todos los argentinos", dijo Milei.

Esta será la primera visita de un Papa a la Argentina, después de 39 años desde la última visita de Juan Pablo II, en abril de 1987.