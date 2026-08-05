"Esa mina te va a terminar acu...": los chats que anticipaban la locura de la nueva Nahir Galarza el trágico final de Julián Álvarez Guardia

De acuerdo con la investigación, el joven falleció tras recibir una puñalada en el cuello, un hecho que dio origen a una causa por homicidio que todavía se encuentra en una etapa inicial. Los investigadores continúan reuniendo pruebas, tomando declaraciones y analizando distintos elementos para establecer con precisión cómo ocurrieron los hechos.

En ese contexto, la difusión de los chats por parte de familiares y amigos busca aportar otra mirada sobre la relación que mantenían ambos y sobre las situaciones que, según aseguran, Julián atravesaba desde hacía tiempo.

Los mensajes que difundieron los amigos de Julián Álvarez Guardia

Tras la muerte del joven, varias personas de su círculo íntimo decidieron compartir conversaciones que habían mantenido con él mediante aplicaciones de mensajería.

Según explicaron, la intención no fue únicamente recordar a Julián, sino también mostrar que existían antecedentes de episodios conflictivos dentro de la pareja y que él había comentado esas situaciones con personas de su máxima confianza.

En algunos de esos intercambios, los amigos expresaban su preocupación por el vínculo y le aconsejaban que se alejara de una relación que consideraban perjudicial para su bienestar.

Fue precisamente en una de esas conversaciones donde apareció la frase que rápidamente se viralizó en redes sociales: "Esa mina te va a terminar acuchillando".

Con el desenlace del caso, esa advertencia adquirió una fuerte carga simbólica y comenzó a ser compartida por miles de usuarios, aunque por el momento forma parte del material difundido por allegados y no constituye una prueba concluyente sobre la responsabilidad penal que deberá determinar la Justicia.

Las advertencias que, según los allegados, Julián recibía desde hacía tiempo

Quienes compartieron esas conversaciones sostienen que las preocupaciones no surgieron después del crimen, sino que eran manifestadas mucho antes de que ocurriera la tragedia.

Los chats muestran intercambios donde amigos intentaban convencer a Julián de poner límites a determinadas conductas que, según entendían, resultaban perjudiciales para él.

De acuerdo con el relato de sus allegados, el joven minimizaba algunas discusiones o situaciones de tensión, mientras quienes lo rodeaban insistían en que prestara atención a determinadas señales.

Por ese motivo, tras conocerse su muerte, decidieron hacer públicas esas conversaciones para visibilizar lo que, según afirman, era una problemática que venía desarrollándose desde hacía tiempo.

La referencia al psicólogo que aparece en las conversaciones

Otro de los aspectos que llamó la atención en los mensajes difundidos es que Julián habría mencionado en distintas oportunidades conversaciones mantenidas con su psicólogo.

Siempre de acuerdo con el contenido de los chats compartidos por familiares y amigos, el joven comentaba que durante las sesiones había recibido observaciones sobre ciertas dinámicas presentes en la relación de pareja.

Según esos intercambios, el profesional le habría señalado comportamientos que él mismo, con el paso del tiempo, decía haber comenzado a naturalizar.

Las publicaciones realizadas por sus allegados remarcan este punto porque consideran que demuestra que las dificultades dentro de la relación no eran recientes, sino que habían sido identificadas previamente en distintos ámbitos de su vida.

Hasta el momento, no trascendieron oficialmente informes psicológicos incorporados al expediente judicial y la investigación continúa bajo reserva en varios de sus aspectos.

Las redes sociales se convirtieron en un espacio de reclamo de justicia

Desde que se conoció la muerte de Julián Álvarez Guardia, las redes sociales se transformaron en el principal canal elegido por familiares, amigos y conocidos para expresar su dolor y reclamar el esclarecimiento del caso.

Además de publicar fotografías y mensajes de despedida, muchos comenzaron a difundir conversaciones privadas que mantenían con él, acompañándolas con pedidos para que la investigación avance y permita reconstruir todo el contexto previo al crimen.

Las publicaciones generaron un fuerte impacto entre los usuarios, que rápidamente compartieron las capturas y debatieron sobre la importancia de reconocer señales de violencia en las relaciones interpersonales.

Sin embargo, especialistas recuerdan que el contenido de esos mensajes difundidos en redes sociales debe ser analizado con cautela, ya que la determinación de responsabilidades corresponde exclusivamente a la Justicia en el marco del proceso judicial.

Qué se sabe de la causa judicial por la muerte de Julián Álvarez Guardia

La investigación continúa avanzando bajo la dirección de la fiscalía interviniente, que trabaja para reconstruir con precisión la secuencia de los hechos.

Entre las medidas que aún se desarrollan figuran la recolección de pruebas, el análisis de pericias y la toma de testimonios que permitan establecer qué ocurrió antes, durante y después del episodio que terminó con la muerte del joven de 29 años.

Hasta el momento, Victoria Luz Cantero permanece como la única imputada en la causa. La acusación en su contra está vinculada a la puñalada que provocó la lesión fatal en el cuello de Julián, aunque será el avance del expediente el que determine la eventual responsabilidad penal y la calificación definitiva del hecho.

Mientras tanto, los allegados del joven continúan impulsando distintas acciones públicas para mantener visible el caso y reclamar que la investigación avance con celeridad.

El impacto de las conversaciones difundidas tras el crimen

La publicación de los chats abrió un nuevo capítulo en el caso de Julián Álvarez Guardia. Para sus familiares y amigos, esos intercambios permiten comprender mejor el contexto en el que se desarrollaba la relación y reflejan preocupaciones que, según afirman, habían sido expresadas mucho antes del desenlace fatal.

Las conversaciones muestran advertencias, consejos y manifestaciones de inquietud de personas cercanas que intentaban acompañar al joven frente a situaciones que consideraban preocupantes. También exponen cómo, según el relato de sus allegados, Julián compartía con ellos aspectos íntimos de su vida y las dificultades que atravesaba.

Mientras esas publicaciones siguen multiplicándose en las redes sociales, la causa judicial avanza con el objetivo de esclarecer completamente lo ocurrido. Será la investigación la que determine el valor probatorio de cada elemento incorporado al expediente y permita establecer las responsabilidades correspondientes.

Por ahora, el caso continúa generando una profunda conmoción y mantiene en vilo a familiares, amigos y a una sociedad que sigue de cerca cada novedad relacionada con la muerte de Julián Álvarez Guardia.