En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Desafío Matemático
Juego
Juego

El desafío matemático que casi nadie resuelve en menos de 10 segundos

Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS, que indica el orden en que deben realizarse las operaciones para obtener la respuesta correcta.

Banner Seguinos en google DESK
Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS

Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS, que indica el orden en que deben realizarse las operaciones para obtener la respuesta correcta.

El siguiente desafío matemático pone a prueba la atención y la capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión en menos de 10 segundos: (18 + 13) × 6 - 72 ÷ 9 + 23

Leé también Desafío Matemático: probá resolver esta cuenta antes de responder
desafio matematico: proba resolver esta cuenta antes de responder

Para encontrar el resultado correcto es fundamental respetar la jerarquía de las operaciones, conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés). Esta regla establece que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones (de izquierda a derecha cuando aparecen en la misma expresión) y, por último, las sumas y restas (también de izquierda a derecha).

Cronómetro en marcha: ¡comenzó el desafío!

Resolución del desafío matemático: (18 + 13) × 6 - 72 ÷ 9 + 23

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: este reto desafía tu paciencia

1) Paréntesis

Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.

18 + 13 = 31

La expresión queda así: 31 × 6 - 72 ÷ 9 + 23

2) Multiplicación y división

Luego se resuelven multiplicación y división antes de sumar o restar.

31 × 6 = 186 | 72 ÷ 9 = 8

La expresión queda así: 186 - 8 + 23

3) Sumas y restas

El cierre se hace de izquierda a derecha.

186 - 8 = 178 |

178 + 23 =

Resultado final: 201

El resultado incorrecto suele aparecer cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final. Este tipo de juego es una forma simple y entretenida de entrenar la atención, repasar reglas básicas y comprobar cómo un detalle en el orden de las operaciones puede modificar toda la cuenta.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Desafío Matemático Juego
Notas relacionadas
Desafío Matemático: esta cuenta con signos desafía tu atención
Desafío Matemático: esta operación con exponentes puede sorprenderte al resolver
Desafío Matemático: ¿sabés cómo empezar esta expresión?

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar