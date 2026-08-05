El desafío matemático que casi nadie resuelve en menos de 10 segundos

18 + 13 = 31

La expresión queda así: 31 × 6 - 72 ÷ 9 + 23

2) Multiplicación y división

Luego se resuelven multiplicación y división antes de sumar o restar.

31 × 6 = 186 | 72 ÷ 9 = 8

La expresión queda así: 186 - 8 + 23

3) Sumas y restas

El cierre se hace de izquierda a derecha.

186 - 8 = 178 |

178 + 23 =

Resultado final: 201

El resultado incorrecto suele aparecer cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final. Este tipo de juego es una forma simple y entretenida de entrenar la atención, repasar reglas básicas y comprobar cómo un detalle en el orden de las operaciones puede modificar toda la cuenta.