El desafío matemático que casi nadie resuelve en menos de 10 segundos

El siguiente desafío matemático pone a prueba la atención y la capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión en menos de 10 segundos: (18 + 13) × 6 - 72 ÷ 9 + 23
Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS, que indica el orden en que deben realizarse las operaciones para obtener la respuesta correcta.
Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS, que indica el orden en que deben realizarse las operaciones para obtener la respuesta correcta.
El siguiente desafío matemático pone a prueba la atención y la capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión en menos de 10 segundos: (18 + 13) × 6 - 72 ÷ 9 + 23
Para encontrar el resultado correcto es fundamental respetar la jerarquía de las operaciones, conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés). Esta regla establece que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones (de izquierda a derecha cuando aparecen en la misma expresión) y, por último, las sumas y restas (también de izquierda a derecha).
Cronómetro en marcha: ¡comenzó el desafío!
Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.
18 + 13 = 31
La expresión queda así: 31 × 6 - 72 ÷ 9 + 23
Luego se resuelven multiplicación y división antes de sumar o restar.
31 × 6 = 186 | 72 ÷ 9 = 8
La expresión queda así: 186 - 8 + 23
El cierre se hace de izquierda a derecha.
186 - 8 = 178 |
178 + 23 =
El resultado incorrecto suele aparecer cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final. Este tipo de juego es una forma simple y entretenida de entrenar la atención, repasar reglas básicas y comprobar cómo un detalle en el orden de las operaciones puede modificar toda la cuenta.