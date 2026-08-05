Desafío Matemático: ¿podés descifrar esta expresión?

1) Paréntesis

Se empieza por la operación encerrada entre paréntesis.

20 + 7 = 27

La expresión queda así: 12 × 7 + 33 + 11 - 27 + 44

2) Multiplicación

Después se resuelve la multiplicación pendiente.

12 × 7 = 84

La expresión queda así: 84 + 33 + 11 - 27 + 44

3) Sumas y restas

Por último, se avanza de izquierda a derecha.

84 + 33 = 117 | 117 + 11 = 128 | 128 - 27 = 101 | 101 + 44 = 145

La expresión queda así: 145

Resultado final: 145

El error común en este problema está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. Este tipo de juego entrena la concentración, la memoria de trabajo y la atención a los detalles, tres habilidades útiles para detectar dónde se esconde la dificultad real de una cuenta que, a primera vista, parece mucho más simple.