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Desafío Matemático: ¿podés descifrar esta expresión?

El nuevo Desafío Matemático busca resolver con calma y sin atajos sin caer en errores comunes.

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Desafío Matemático: ¿podés descifrar esta expresión?

Este Desafío Matemático tiene una apariencia amable: números conocidos, una multiplicación sencilla y varias sumas y restas. Sin embargo, la dificultad está en no dejarse llevar por el impulso. Cuando una cuenta mezcla paréntesis y distintas operaciones, el orden correcto marca la diferencia entre una respuesta bien pensada y una conclusión apresurada.

Leé también Desafío Matemático: ¿sabés cómo empezar esta expresión?
Imagen de pizarra para Desafío Matemático: ¿sabés cómo empezar esta expresión?

La expresión para resolver es: 12 × 7 + 33 + 11 - (20 + 7) + 44

Para encarar este reto conviene recordar la jerarquía de operaciones: primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias si las hubiera, después las multiplicaciones y divisiones, y por último las sumas y restas de izquierda a derecha. Esa regla simple ayuda a ordenar la cuenta y evita confusiones en los pasos intermedios.

Desafío Matemático: cómo resolver la operación paso a paso

Antes de mirar la solución, vale la pena intentar resolver la cuenta en una hoja o mentalmente. La clave está en avanzar con calma, sin saltear el paréntesis ni adelantar sumas que todavía no corresponden.

1) Paréntesis

Se empieza por la operación encerrada entre paréntesis.

20 + 7 = 27

La expresión queda así: 12 × 7 + 33 + 11 - 27 + 44

2) Multiplicación

Después se resuelve la multiplicación pendiente.

12 × 7 = 84

La expresión queda así: 84 + 33 + 11 - 27 + 44

3) Sumas y restas

Por último, se avanza de izquierda a derecha.

84 + 33 = 117 | 117 + 11 = 128 | 128 - 27 = 101 | 101 + 44 = 145

La expresión queda así: 145

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: ¿podés descifrar esta expresión?

Resultado final: 145

El error común en este problema está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. Este tipo de juego entrena la concentración, la memoria de trabajo y la atención a los detalles, tres habilidades útiles para detectar dónde se esconde la dificultad real de una cuenta que, a primera vista, parece mucho más simple.

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