Desafío Matemático: probá resolver esta cuenta antes de responder

1) Paréntesis

Se resuelven los dos paréntesis antes de multiplicar.

10 + 9 = 19 | 40 - 11 = 29

La expresión queda así: 9 × 19 - 3 × 29 + 16

2) Multiplicaciones

Luego se calculan las multiplicaciones pendientes.

9 × 19 = 171 | 3 × 29 = 87

La expresión queda así: 171 - 87 + 16

3) Sumas y restas

Finalmente se completa la cuenta de izquierda a derecha.

171 - 87 = 84 | 84 + 16 = 100

La expresión queda así: 100

Resultado final: 100

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este tipo de problema funciona tan bien como entrenamiento lúdico: obliga a prestar atención, ordenar la información y revisar cada paso antes de cerrar la respuesta. Más que velocidad, el desafío premia la calma y la lectura cuidadosa de la cuenta.