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Desafío Matemático: probá resolver esta cuenta antes de responder

Este Desafío Matemático parece directo, pero los paréntesis obligan a ordenar cada movimiento antes de avanzar con las multiplicaciones, sumas y restas.

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Desafío Matemático: probá resolver esta cuenta antes de responder

A primera vista, esta cuenta puede parecer una operación más de lápiz y papel. Sin embargo, el detalle que la vuelve interesante está en los paréntesis: si se los pasa por alto o se avanza de manera apurada, el camino cambia por completo. Este Desafío Matemático propone detenerse unos segundos, mirar la expresión completa y decidir qué parte conviene resolver primero.

Leé también Desafío Matemático: ¿sabés cómo empezar esta expresión?
Imagen de pizarra para Desafío Matemático: ¿sabés cómo empezar esta expresión?

La operación del reto es: 9 × (10 + 9) - 3 × (40 - 11) + 16

Para encarar este tipo de juego conviene recordar la jerarquía de operaciones. Primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias si las hubiera, después las multiplicaciones y divisiones, y por último las sumas y restas de izquierda a derecha. Ese orden evita confusiones y permite que la cuenta avance sin mezclar prioridades.

Desafío Matemático: cómo resolver la operación paso a paso

Antes de mirar la solución, vale la pena intentar resolverla mentalmente o anotarla en una hoja. El reto no está en hacer cálculos imposibles, sino en sostener el orden correcto hasta el final. Una distracción mínima, como empezar por una suma o una resta que todavía no corresponde, puede llevar a un resultado distinto.

1) Paréntesis

Se resuelven los dos paréntesis antes de multiplicar.

10 + 9 = 19 | 40 - 11 = 29

La expresión queda así: 9 × 19 - 3 × 29 + 16

2) Multiplicaciones

Luego se calculan las multiplicaciones pendientes.

9 × 19 = 171 | 3 × 29 = 87

La expresión queda así: 171 - 87 + 16

3) Sumas y restas

Finalmente se completa la cuenta de izquierda a derecha.

171 - 87 = 84 | 84 + 16 = 100

La expresión queda así: 100

Resultado final: 100

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este tipo de problema funciona tan bien como entrenamiento lúdico: obliga a prestar atención, ordenar la información y revisar cada paso antes de cerrar la respuesta. Más que velocidad, el desafío premia la calma y la lectura cuidadosa de la cuenta.

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