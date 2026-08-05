Desafío Matemático: probá resolver esta cuenta antes de responder

1) Paréntesis
Se resuelven los dos paréntesis antes de multiplicar.
10 + 9 = 19 | 40 - 11 = 29
La expresión queda así: 9 × 19 - 3 × 29 + 16
2) Multiplicaciones
Luego se calculan las multiplicaciones pendientes.
9 × 19 = 171 | 3 × 29 = 87
La expresión queda así: 171 - 87 + 16
3) Sumas y restas
Finalmente se completa la cuenta de izquierda a derecha.
171 - 87 = 84 | 84 + 16 = 100
La expresión queda así: 100
Resultado final: 100
El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este tipo de problema funciona tan bien como entrenamiento lúdico: obliga a prestar atención, ordenar la información y revisar cada paso antes de cerrar la respuesta. Más que velocidad, el desafío premia la calma y la lectura cuidadosa de la cuenta.