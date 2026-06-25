Desesperación en Venezuela: recorrió en moto la zona de La Guaira y mostró una tragedia devastadora

Las imágenes registradas durante el recorrido muestran calles cubiertas de escombros, fachadas partidas en dos, balcones al borde del colapso y vecinos que observan con angustia cómo sus hogares quedaron convertidos en ruinas.

Pero en medio de la devastación también surgieron historias que reflejan el drama humano que se vive en la zona.

“Durante el trayecto por la Avenida Charaima, una muchacha que logró salir muy nerviosa de uno de los edificios afectados me pidió ayuda para trasladarse hacia Macuto. En momentos como este, algo de ayuda es luz y la prioridad es darnos la mano. El camino no permitió llevarla a su destino, solo espero pueda reencontrarse con los suyos”, contó con visible emoción.

El recorrido permitió documentar algunos de los puntos más críticos de La Guaira. En la intersección de la Avenida Charaima con José María España y la Avenida Luisa Cáceres de Arismendi, el estado de alarma es total. Vecinos atrapados en edificios dañados piden asistencia urgente mientras las grietas avanzan por paredes y estructuras que amenazan con derrumbarse en cualquier momento.

Uno de los casos más impactantes es el del Edificio Sayemar, donde se registró un colapso estructural de enormes proporciones. También se reportaron daños severos en las Residencias Auromar y en distintos sectores cercanos a la Mansión Club Caraballeda.

La presidenta interina, Delcy Rodríguez, reconoció la gravedad de la situación y describió a La Guaira como una auténtica zona de desastre. Mientras tanto, el Servicio Geológico de Estados Unidos advirtió que la cifra de víctimas podría aumentar drásticamente en los próximos días debido a la magnitud del terremoto y a la cantidad de estructuras afectadas.

La tragedia movilizó a la comunidad internacional. Equipos de rescate de Estados Unidos ya fueron enviados al país para colaborar en la búsqueda de sobrevivientes atrapados bajo los escombros. La ONU también anunció el despliegue de especialistas en emergencias urbanas, mientras Rusia y China expresaron su apoyo y ofrecieron asistencia.

Sin embargo, sobre el terreno la realidad es brutal. Los rescatistas trabajan contra reloj, los hospitales están bajo presión y miles de familias continúan buscando desesperadamente noticias de sus seres queridos.

Antes de finalizar su recorrido, el motociclista lanzó una advertencia que resume el clima que hoy se vive en la región.

“La situación se está complicando. Les advierto que las próximas cápsulas contienen imágenes mucho más difíciles y desgarradoras. Por favor, eviten mostrárselas a los niños. Ayúdenme a difundir este video para que quienes están fuera de La Guaira puedan dimensionar la situación y saber qué zonas están afectadas”.

Mientras las sirenas no dejan de sonar y las excavadoras remueven toneladas de escombros, Venezuela enfrenta horas decisivas en una tragedia que ya dejó una profunda marca en todo el país.