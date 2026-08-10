Microondas con grasa y olor: el truco casero para limpiarlo sin esfuerzo

Para realizar el procedimiento se necesita:

Un recipiente apto para microondas.

Agua.

Un paño limpio de microfibra o una esponja suave.

Detergente para platos, en caso de que haya grasa persistente.

Guantes de cocina o protección para manipular el recipiente caliente.

El primer paso es retirar el plato giratorio y cualquier pieza desmontable que pueda lavarse por separado. El plato puede limpiarse con agua tibia y detergente, prestando especial atención a las zonas donde hayan quedado restos de comida.

Una vez retirado, llega el momento de trabajar sobre la suciedad que quedó dentro del aparato.

El vapor es la clave para aflojar la grasa

Colocá un recipiente apto para microondas con agua en el interior. No es necesario llenarlo por completo: alcanza con una cantidad suficiente para producir vapor durante varios minutos.

Calentá el agua durante unos minutos, utilizando una potencia adecuada para tu equipo y siguiendo siempre las indicaciones del fabricante. El objetivo no es hervir el recipiente hasta que se quede sin agua, sino generar suficiente vapor para humedecer las paredes internas.

Cuando termine el ciclo, no abras inmediatamente la puerta. Dejá que el vapor permanezca unos minutos dentro del microondas.

Ese tiempo es importante porque permite que la humedad actúe sobre la grasa y los restos secos. La suciedad que antes estaba pegada comienza a ablandarse y resulta mucho más fácil de retirar.

Después, abrí cuidadosamente la puerta y pasá un paño húmedo por las paredes, el techo y la base.

En muchos casos, las manchas que requerían bastante esfuerzo para salir pueden retirarse ahora con unas pocas pasadas.

Qué hacer si la grasa está muy pegada

Cuando el microondas lleva mucho tiempo sin limpiarse, es posible que el vapor por sí solo no sea suficiente.

En ese caso, una alternativa sencilla consiste en colocar unas gotas de detergente para platos sobre un paño húmedo y utilizarlo sobre las zonas con grasa.

No hace falta empapar el interior del electrodoméstico. De hecho, conviene evitar que el líquido entre en las rejillas, controles, aberturas o componentes eléctricos.

La limpieza debe hacerse siempre con el microondas desenchufado cuando se esté realizando una limpieza manual, y utilizando un paño húmedo, no completamente mojado.

La combinación de vapor y detergente permite atacar dos de los principales problemas del aparato: la grasa acumulada y los restos de alimentos que quedaron adheridos.

Cómo eliminar el mal olor del microondas

La grasa no es el único inconveniente. Otro problema habitual es el olor que queda después de recalentar determinados alimentos.

Pescado, comidas con salsas, preparaciones con ajo, cebolla o especias pueden dejar aromas persistentes en el interior.

En estos casos, la primera medida debe ser retirar cualquier resto visible. No sirve intentar perfumar el microondas si todavía quedan partículas de comida o grasa en sus paredes, porque el olor volverá a aparecer.

Después de limpiar las superficies, conviene dejar la puerta abierta durante unos minutos para permitir que el interior se ventile y se seque.

Si el fabricante lo permite y el aparato ya está completamente limpio, puede repetirse el procedimiento del recipiente con agua para ayudar a desprender residuos que todavía hayan quedado.

La ventilación posterior también es importante: un interior húmedo y cerrado puede conservar olores durante más tiempo.

El plato giratorio también necesita una limpieza profunda

Una de las zonas que más suciedad puede acumular es el plato de vidrio.

Aunque muchas veces parece limpio a simple vista, puede tener pequeñas manchas de grasa debajo de los alimentos o restos secos alrededor de los bordes.

Lo recomendable es retirarlo y lavarlo por separado con agua tibia y detergente para platos. Si tiene restos pegados, se puede dejar en remojo unos minutos antes de pasar una esponja suave.

También conviene limpiar el aro o soporte que permite que el plato gire.

Una vez que todas las piezas estén limpias y secas, se pueden volver a colocar en su sitio.

No hay que olvidarse del techo del microondas

Cuando se limpia un microondas, es habitual concentrarse en la base y las paredes laterales. Sin embargo, el techo también puede acumular una importante cantidad de grasa y salpicaduras.

Esto sucede especialmente cuando se calientan alimentos que liberan vapor, aceite o salsa.

Por eso, después de aplicar el vapor, conviene pasar el paño también por la parte superior.

Si existe una salpicadura particularmente difícil, no es recomendable rasparla con objetos metálicos ni utilizar elementos abrasivos que puedan deteriorar el revestimiento interno.

Es preferible repetir el proceso de humedecer y limpiar hasta conseguir que la suciedad se desprenda.

Un truco sencillo para no volver a acumular tanta suciedad

La mejor limpieza es, muchas veces, la que se evita mediante pequeños hábitos.

Una forma de reducir considerablemente la suciedad consiste en cubrir los alimentos antes de calentarlos, utilizando una tapa diseñada para microondas o un recipiente apropiado.

Esto ayuda a contener las salpicaduras y evita que las paredes internas terminen cubiertas de pequeñas gotas de grasa.

También es recomendable limpiar cualquier derrame lo antes posible, una vez que el aparato se haya enfriado y siempre de manera segura.

Una mancha recién producida suele ser mucho más sencilla de retirar que un resto que lleva varios días calentándose y enfriándose.

Cada cuánto conviene limpiar el microondas

No existe una única frecuencia que funcione para todos los hogares, porque depende del uso que tenga el aparato.

Si se utiliza varias veces al día, especialmente para calentar comidas con salsas o grasa, será necesario limpiarlo con mayor frecuencia.

Una buena rutina consiste en retirar las salpicaduras apenas aparecen y realizar una limpieza más completa de manera periódica.

De esta manera, no se llega al punto en el que la grasa forma una capa difícil de remover.

Además, mantener limpio el interior permite detectar con mayor facilidad cualquier deterioro del revestimiento o de las piezas del aparato.

Los errores que conviene evitar al limpiar el microondas

Aunque limpiar el microondas parece una tarea sencilla, hay algunos errores que pueden terminar dañándolo.

Uno de los principales es utilizar demasiada agua. El interior debe limpiarse con un paño húmedo, evitando que el líquido llegue a las aberturas o componentes eléctricos.

También es conveniente evitar productos abrasivos, fibras metálicas y elementos que puedan rayar las superficies.

Otro error consiste en intentar retirar una mancha seca ejerciendo demasiada fuerza. En lugar de frotar durante varios minutos, es preferible ablandar primero la suciedad con vapor y después retirarla suavemente.

Tampoco se deben introducir recipientes o elementos que no sean aptos para microondas.

Antes de realizar cualquier procedimiento de limpieza, siempre es recomendable consultar las instrucciones específicas del fabricante, especialmente si se trata de un modelo con funciones particulares o superficies internas especiales.

El método más práctico para mantenerlo limpio

La próxima vez que el microondas termine con grasa, restos de comida y olor, no hace falta comenzar directamente con una esponja.

Primero, retirale el plato y las piezas desmontables. Después, colocá un recipiente apto con agua y calentá durante unos minutos para generar vapor. Dejá actuar la humedad durante un breve período y luego pasá un paño por las superficies internas.

Si todavía quedan zonas grasosas, utilizá un paño húmedo con una pequeña cantidad de detergente para platos y limpiá cuidadosamente.

Finalmente, lavá el plato giratorio, secá todas las superficies y dejá ventilar el interior.

El resultado puede ser notable porque el procedimiento ataca el problema desde el principio: en lugar de intentar arrancar la grasa seca a fuerza de frotar, primero se la ablanda y después se la retira.

Y hay una última recomendación que puede marcar la diferencia: no esperar a que el microondas esté completamente cubierto de salpicaduras. Una limpieza rápida después de los usos más intensos y una limpieza profunda periódica permiten mantenerlo en mejores condiciones con mucho menos esfuerzo.

Así, un electrodoméstico que suele pasar inadvertido dentro de la cocina puede mantenerse limpio, sin grasa acumulada y con un interior mucho más agradable, utilizando elementos que normalmente ya están disponibles en cualquier hogar.