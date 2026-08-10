ANSES: quiénes cobran $78.000 en agosto y cómo consultar si sos beneficiario

Entre los principales beneficiarios se encuentran:

Mujeres y hombres mayores de 50 años que acrediten una situación de vulnerabilidad social.

que acrediten una situación de vulnerabilidad social. Mujeres con cuatro o más hijos menores de 18 años.

Personas provenientes de Unidades de Gestión del Poder Ejecutivo Nacional vinculadas a situaciones especiales, como problemas de salud, aislamiento social o dificultades económicas.

La incorporación al programa se determina a partir del análisis de la información socioeconómica disponible en los organismos públicos y de la documentación respaldatoria correspondiente.

¿Cuándo se pagaron los $78.000 de agosto?

El monto correspondiente a agosto fue acreditado el martes 5 de agosto en las cuentas bancarias de los beneficiarios del Programa Acompañamiento Social.

El ingreso mensual se mantiene en $78.000, sin modificaciones respecto de los meses anteriores.

Por tratarse de un beneficio destinado a titulares que ya integran el padrón, no se abrirán nuevas inscripciones.

¿Hasta cuándo estará vigente el Programa Acompañamiento Social?

De acuerdo con la normativa vigente, el Programa Acompañamiento Social permanecerá activo hasta abril de 2028, siempre que los beneficiarios continúen cumpliendo las condiciones establecidas.

Por lo tanto, quienes actualmente forman parte del programa podrán continuar recibiendo la asistencia mientras mantengan los requisitos y cumplan con las obligaciones correspondientes.

¿Cómo consultar si cobro los $78.000?

Los beneficiarios pueden verificar si tienen liquidado el pago correspondiente al Programa Acompañamiento Social a través de Mi ANSES o Mi Argentina.

Para realizar la consulta deben ingresar con su CUIL y la Clave de la Seguridad Social y acceder al apartado correspondiente a los cobros o prestaciones liquidadas.

De esta manera, pueden comprobar si el pago de agosto se encuentra acreditado y consultar el detalle del beneficio.

¿Qué requisitos deben cumplir los beneficiarios?

Para continuar dentro del Programa Acompañamiento Social, los titulares deben cumplir con las obligaciones establecidas por el Ministerio de Capital Humano.

Entre ellas se encuentran:

Presentar la documentación correspondiente a los controles médicos en los casos en que corresponda.

Acreditar el cumplimiento del Calendario Nacional de Vacunación de los menores a cargo.

de los menores a cargo. Demostrar la asistencia regular a la escuela de los niños, niñas y adolescentes menores de 18 años.

Completar las capacitaciones obligatorias disponibles en la plataforma digital Formando Capital Humano.

El cumplimiento de estas condiciones permite mantener la permanencia en el programa, siempre que también se continúe acreditando la situación que dio origen al beneficio.