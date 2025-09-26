Día del Hincha de River: por qué se celebra el 28 de septiembre

Su debut en Primera se produjo el 18 de junio de 1939, cuando reemplazó al Charro Moreno en un encuentro ante Estudiantes de La Plata. Cuatro meses después, el 15 de octubre, anotó su primer gol en una victoria por 4-2 ante Atlanta. A partir de allí comenzó una carrera que lo llevó a integrar la célebre delantera de La Máquina, junto a Moreno, Muñoz, Pedernera y Loustau.

Cuando se retiró como jugador, Labruna volvió al club en el rol de entrenador y escribió otro capítulo glorioso: en 1975 puso fin a los 18 años sin títulos y más tarde conquistó un total de seis campeonatos desde el banco. Sumando sus etapas como futbolista y DT alcanzó los 22 títulos, marca que tiempo después igualaría Marcelo Gallardo.

Su legado también quedó representado en símbolos. En la entrada del Museo River se levanta una estatua de más de seis toneladas y 6,7 metros de altura, inspirada en una icónica foto de El Gráfico en la que define con el taco.