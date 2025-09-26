Día del Hincha de River: por qué se celebra el 28 de septiembre

Cada 28 de septiembre se celebra el Día del Hincha de River, una fecha que forma parte del calendario sentimental del club desde 2003.
Cada 28 de septiembre los hinchas de River celebran el Día del Hincha en homenaje a Ángel Labruna, uno de los máximos ídolos de la historia millonaria.
La elección de este día tiene una razón muy especial: coincide con el natalicio de Ángel Labruna, uno de los máximos ídolos de la institución. Su figura no sólo estuvo ligada a los goles y a los títulos, sino también a una identidad que trascendió generaciones y quedó grabada en la memoria colectiva de los hinchas.
Con 317 conquistas oficiales, 293 en campeonatos locales, Labruna se mantiene como el máximo goleador en la historia de River. También lidera la tabla de artilleros en los Superclásicos, con 16 tantos frente a Boca, y ocupa el segundo lugar en cantidad de partidos jugados (515 presencias), sólo detrás de Amadeo Carrizo.
Su debut en Primera se produjo el 18 de junio de 1939, cuando reemplazó al Charro Moreno en un encuentro ante Estudiantes de La Plata. Cuatro meses después, el 15 de octubre, anotó su primer gol en una victoria por 4-2 ante Atlanta. A partir de allí comenzó una carrera que lo llevó a integrar la célebre delantera de La Máquina, junto a Moreno, Muñoz, Pedernera y Loustau.
Cuando se retiró como jugador, Labruna volvió al club en el rol de entrenador y escribió otro capítulo glorioso: en 1975 puso fin a los 18 años sin títulos y más tarde conquistó un total de seis campeonatos desde el banco. Sumando sus etapas como futbolista y DT alcanzó los 22 títulos, marca que tiempo después igualaría Marcelo Gallardo.
Su legado también quedó representado en símbolos. En la entrada del Museo River se levanta una estatua de más de seis toneladas y 6,7 metros de altura, inspirada en una icónica foto de El Gráfico en la que define con el taco.