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Canasta básica: cuánto necesitó una familia tipo para no ser pobre en mayo

El costo de la canasta que marca la línea de pobreza registró su menor incremento en ocho meses. En contraste, la canasta alimentaria aceleró su ritmo de aumento y superó la inflación general del mes.

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El costo de la canasta que marca la línea de pobreza registró su menor incremento en ocho meses. (Foto: archivo).

El costo de la canasta que marca la línea de pobreza registró su menor incremento en ocho meses. (Foto: archivo).

La canasta básica total(CBT) aumentó 2% en mayo y mostró su menor variación mensual de los últimos ocho meses. Con este incremento, una familia integrada por dos adultos y dos hijos en edad escolar necesitó ingresos por al menos $1.498.741,40 para no ser considerada pobre, según informó esta tarde el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

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El avance de la CBT se ubicó en línea con la desaceleración observada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que durante mayo registró una suba del 2,1%.

Distinta fue la evolución de la canasta básica alimentaria (CBA), que define el umbral de indigencia. En mayo registró un incremento del 2,4%, por encima del 1,1% que había marcado en abril y el mayor avance de los últimos tres meses.

Canasta básica mayo

De acuerdo con los datos oficiales, una familia tipo necesitó ingresos por $681.246,09 para cubrir la canasta alimentaria y evitar caer por debajo de la línea de indigencia.

En los primeros cinco meses del año, la canasta básica alimentaria acumuló una suba del 15,6%, mientras que la canasta básica total avanzó 14,5%. En el mismo período, la inflación general acumuló un incremento del 14,7%.

La comparación interanual también muestra diferencias entre los indicadores. La canasta alimentaria registró una variación del 36,2% respecto de mayo de 2025, mientras que la canasta básica total aumentó 34,9% y el IPC alcanzó una suba del 33,2%.

Los alimentos crecieron por encima de la inflación

El mismo informe mostró que la inflación general se desaceleró hasta el 2,1% en mayo. Además, la inflación núcleo, que excluye componentes estacionales y regulados, se ubicó en 1,9%.

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Una familia tipo necesitó ingresos por $681.246,09 para cubrir la canasta alimentaria y evitar caer por debajo de la línea de indigencia. (Foto: archivo)

Una familia tipo necesitó ingresos por $681.246,09 para cubrir la canasta alimentaria y evitar caer por debajo de la línea de indigencia. (Foto: archivo)

Sin embargo, los alimentos volvieron a tener una incidencia significativa en la evolución de los precios. La categoría de estacionales fue la que registró la mayor suba del mes, con un aumento del 3,5%, impulsado principalmente por los incrementos en verduras.

Ese comportamiento impactó sobre la división Alimentos y bebidas no alcohólicas, que avanzó 2,5% y se ubicó por encima del promedio general de inflación.

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