Canasta básica: cuánto necesitó una familia tipo para no ser pobre en mayo

En los primeros cinco meses del año, la canasta básica alimentaria acumuló una suba del 15,6%, mientras que la canasta básica total avanzó 14,5%. En el mismo período, la inflación general acumuló un incremento del 14,7%.

La comparación interanual también muestra diferencias entre los indicadores. La canasta alimentaria registró una variación del 36,2% respecto de mayo de 2025, mientras que la canasta básica total aumentó 34,9% y el IPC alcanzó una suba del 33,2%.

Los alimentos crecieron por encima de la inflación

El mismo informe mostró que la inflación general se desaceleró hasta el 2,1% en mayo. Además, la inflación núcleo, que excluye componentes estacionales y regulados, se ubicó en 1,9%.

canasta-alimentos Una familia tipo necesitó ingresos por $681.246,09 para cubrir la canasta alimentaria y evitar caer por debajo de la línea de indigencia. (Foto: archivo)

Sin embargo, los alimentos volvieron a tener una incidencia significativa en la evolución de los precios. La categoría de estacionales fue la que registró la mayor suba del mes, con un aumento del 3,5%, impulsado principalmente por los incrementos en verduras.

Ese comportamiento impactó sobre la división Alimentos y bebidas no alcohólicas, que avanzó 2,5% y se ubicó por encima del promedio general de inflación.