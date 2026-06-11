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Tras la presentación de la declaración jurada de Adorni, la oposición busca activar un pedido de interpelación al funcionario

Legisladores de Unión por la Patria, Provincias Unidas y la izquierda solicitaron tratar proyectos de interpelación y moción de censura contra el jefe de Gabinete tras la polémica por su declaración jurada. El PRO también difundió un comunicado crítico.

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Legisladores solicitaron tratar proyectos de interpelación y moción de censura contra Manuel Adorni. (Foto: archivo)

Legisladores solicitaron tratar proyectos de interpelación y moción de censura contra Manuel Adorni. (Foto: archivo)

Los bloques opositores de la Cámara de Diputados avanzaron con un pedido de interpelación contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y solicitaron al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, la convocatoria a una sesión especial para el próximo 23 de junio a las 14. El objetivo es debatir los proyectos presentados a raíz de las controversias generadas por la declaración jurada patrimonial del funcionario y sus posteriores explicaciones públicas.

Leé también Milei salió a respaldar a Manuel Adorni luego de que presentara su declaración jurada
Javier Milei salió a respaldar a Manuel Adorni tras la explicaicón sobre su aumento patrimonial (Foto: archivo).

La solicitud fue presentada por Germán Martínez, de Unión por la Patria; Esteban Paulón y Pablo Juliano, de Provincias Unidas; Carlos Gutiérrez, del espacio referenciado en el gobernador cordobés Martín Llaryora; Marcela Pagano; y los diputados del Frente de Izquierda Nicolás del Caño y Romina del Plá.

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El pedido de interpelación fue presentado para el próximo 23 de junio a las 14. (Foto: archivo)

El pedido de interpelación fue presentado para el próximo 23 de junio a las 14. (Foto: archivo)

Los legisladores buscan avanzar tanto con una interpelación como con una moción de censura contra el funcionario, a quien cuestionan por presuntas inconsistencias en la información patrimonial declarada y por las explicaciones brindadas en las últimas semanas.

El pedido de interpelación

En los fundamentos del proyecto, los diputados sostienen que el jefe de Gabinete "tiene la obligación legal de declarar su patrimonio con exactitud" y remarcan que esa responsabilidad "no admite relativizaciones".

El planteo incorpora además declaraciones públicas realizadas por Adorni en las que explicó la existencia de ahorros acumulados junto a su esposa, Bettina Angeletti, por aproximadamente U$S 500.000 que no habían sido incluidos en declaraciones juradas anteriores.

Pablo Juliano Adorni

Los legisladores también pusieron el foco en la exposición que el funcionario realizó el 29 de abril ante la Cámara de Diputados. En aquella oportunidad, Adorni aseguró que había cumplido con todas las exigencias previstas por la Ley de Ética Pública y afirmó que "nunca existió ocultación alguna" respecto de los bienes que integran su patrimonio.

Los cuestionamientos de la oposición

Desde Unión por la Patria también se sumaron críticas al funcionario. La diputada Sabrina Selva, quien integró la comisión investigadora del caso vinculado a la criptomoneda $LIBRA, cuestionó las explicaciones brindadas por el jefe de Gabinete y puso en duda la consistencia de la información incorporada en su última presentación patrimonial.

Unión por la Patria Adorni

La controversia escaló luego de que se conociera la nueva declaración jurada de Adorni y las aclaraciones que realizó en distintos medios sobre el origen de parte de sus ahorros y de sus inversiones en criptomonedas.

El comunicado del PRO

Mientras la oposición parlamentaria avanzaba con los pedidos de interpelación, el PRO difundió un duro comunicado en el que marcó diferencias con el funcionario.

"No podemos seguir alimentando polémicas evitables ni episodios que erosionan la confianza pública", expresó el partido que preside Mauricio Macri, en uno de los cuestionamientos más severos formulados hasta ahora por un aliado legislativo del oficialismo.

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El pedido del Senado

En paralelo, desde el Senado también surgieron pedidos para que Adorni brinde explicaciones ante los legisladores. El presidente del bloque PRO, Martín Goerling, solicitó a la vicepresidenta Victoria Villarruel que convoque a una reunión de Labor Parlamentaria y requiera la presencia del jefe de Gabinete en cumplimiento del artículo 101 de la Constitución Nacional.

La norma establece que el jefe de Gabinete debe concurrir mensualmente al Congreso, alternando entre ambas cámaras, para informar sobre la marcha del Gobierno y responder consultas de los legisladores.

Martín Goerling Adorni

“Adorni nunca vino a rendir cuentas”, sostuvo Goerling, quien recordó que la última exposición de un jefe de Gabinete en el Senado ocurrió el 26 de junio de 2025, cuando asistió Guillermo Francos.

Tras el planteo, Villarruel convocó para el 17 de junio a una reunión con los jefes de bloque para abordar la situación y reclamar la presencia del funcionario. “El jefe de Gabinete debe ponerse a disposición de las Cámaras del Congreso”, afirmó la vicepresidenta.

Villarruel Adorni

Semanas atrás, el bloque Justicialista que encabeza José Mayans ya había solicitado la citación de Adorni durante una reunión de Labor Parlamentaria.

Posteriormente, Adorni confirmó que concurrirá al Senado para presentar su informe de gestión.

Cómo sigue el trámite parlamentario

Para que avance el pedido de interpelación, los proyectos deberán ser analizados primero por las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento, presididas por los diputados oficialistas Nicolás Mayoraz y Giselle Castelnuovo.

Antes de esa instancia, la oposición deberá reunir quórum en la sesión especial convocada para el 23 de junio. Para habilitar el debate en el recinto necesitará la presencia de al menos 129 diputados.

En caso de lograrlo, buscará emplazar a las comisiones para fijar fechas de tratamiento y avanzar con los dictámenes correspondientes. Luego deberá volver a reunir las mayorías necesarias para que los proyectos de interpelación y moción de censura sean debatidos por el pleno de la Cámara.

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