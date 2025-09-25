En vivo Radio La Red
La fuerte frase de Gallardo al árbitro tras la eliminación de River en la Copa Libertadores

River quedó eliminado de la Copa Libertadores ante Palmeiras y Marcelo Gallardo se cruzó con el árbitro Andrés Matonte. La transmisión captó el momento y se conoció la contundente frase que el entrenador le lanzó al juez uruguayo.

River se despidió de la Copa Libertadores con una derrota dura en San Pablo. El Millonario cayó 3-1 ante Palmeiras en el Allianz Parque y no logró revertir la serie, a pesar de que comenzó ganando con un tanto de Maximiliano Salas en los primeros minutos. El conjunto de Marcelo Gallardo pagó caro las desatenciones defensivas en el tramo final del encuentro y quedó fuera de la competencia continental.

Más allá del resultado, el cierre del partido estuvo marcado por la tensión y los reclamos. Varios futbolistas de River se acercaron al árbitro Andrés Matonte para cuestionar decisiones que consideraron polémicas en los minutos finales. Gallardo no se quedó al margen y fue directamente a buscar al juez uruguayo.

Qué le dijo Gallardo al árbitro Andrés Matonte

La transmisión oficial captó el momento exacto en el que el Muñeco encaró a Matonte apenas finalizó el encuentro. Según se pudo escuchar luego en el audio ambiente, el DT lanzó una frase directa y cargada de bronca: “Condicionaste un partido al pedo”.

Esa expresión reflejó la frustración del entrenador, que sintió que las decisiones arbitrales habían influido en el desarrollo de un partido clave para River. Tras esa primera descarga, Gallardo discutió unos segundos más con el colegiado, aunque no obtuvo respuesta por parte de Matonte, que intentó marcharse junto a sus asistentes.

Por qué se generó tanta polémica en el final

El segundo tiempo del partido estuvo lleno de tensión. Palmeiras, empujado por su gente y con la ventaja de la serie a su favor, presionó con intensidad y aprovechó los errores de River en defensa. En ese contexto, algunos fallos arbitrales encendieron la furia de los jugadores visitantes, que entendieron que ciertas faltas y jugadas divididas no fueron cobradas de manera equitativa.

Los últimos minutos se disputaron en un clima caliente, con discusiones constantes y un River que veía cómo se escapaba la chance de seguir con vida en el torneo. En ese marco, los reclamos al árbitro uruguayo se multiplicaron y terminaron con el cruce directo de Gallardo.

Qué significa esta eliminación para River

La caída ante Palmeiras dejó a River sin la posibilidad de pelear por la Copa Libertadores, uno de los grandes objetivos de la temporada. El equipo había llegado con ilusión a la revancha en San Pablo, especialmente tras recuperar piezas clave como Giuliano Galoppo, pero no logró sostener la ventaja inicial y terminó cediendo ante un rival que mostró contundencia en el tramo decisivo.

Para Gallardo, el resultado representa un golpe duro, no solo por la eliminación en sí, sino también por la forma en la que se dio: con un comienzo esperanzador, un cierre plagado de errores y la sensación de que el arbitraje pudo haber tenido incidencia en el desarrollo del juego.

Cómo sigue el camino del equipo

Con la eliminación confirmada, River deberá enfocar su atención en las competencias locales y en reacomodar su calendario sin el peso de los viajes internacionales. El desafío inmediato será recuperarse desde lo anímico y encontrar regularidad para seguir compitiendo en la Liga Profesional y en la Copa Argentina, torneos en los que aún tiene objetivos por delante.

