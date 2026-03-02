En vivo Radio La Red
Trends
DIY
TRENDS

DIY de costura en casa: cómo hacer un cobertor de cama combinado con dos almohadones

La costura dejó de ser una actividad reservada únicamente a modistas profesionales o talleres textiles. En los últimos años, el universo del “hazlo tú mismo” ganó terreno en miles de hogares, convirtiéndose en una alternativa económica, creativa y hasta terapéutica. Dentro de ese movimiento, los proyectos textiles ocupan un lugar privilegiado.

Armar un cobertor de cama con dos almohadones a juego no solo transforma un dormitorio, sino que también permite reutilizar telas guardadas, reducir gastos y darle un sello personal al ambiente. Con paciencia, algunos materiales básicos y una máquina de coser, es posible lograr un resultado digno de revista.

A continuación, te contamos cómo llevar adelante este proyecto de costura paso a paso, qué materiales elegir y cuáles son los cuidados posteriores para conservar la calidad del trabajo.

Un proyecto ideal para iniciarse en la costura

Quienes están dando sus primeros pasos frente a la máquina de coser suelen buscar propuestas sencillas. La clave para no frustrarse es comenzar con diseños de estructura simple, sin moldes complejos ni costuras curvas exigentes.

Un cubrecama rectangular combinado con almohadones es una excelente alternativa porque:

  • No requiere patrones difíciles.

  • Permite trabajar con líneas rectas.

  • Se adapta a distintos tamaños de cama.

  • Ofrece libertad para combinar colores y texturas.

Además, es un proyecto versátil: puede realizarse con retazos, telas nuevas o incluso con prendas recicladas.

Materiales básicos para el proyecto

Antes de comenzar, es fundamental armar un costurero bien equipado. Tener todo a mano facilita el trabajo y evita errores innecesarios.

Elementos esenciales:

  • Tijera de tela bien afilada

  • Agujas de distintos grosores

  • Hilos resistentes en tonos combinables

  • Cinta métrica

  • Regla larga

  • Papel para moldes (opcional)

  • Alfileres o clips de costura

  • Máquina de coser

  • Plancha

En cuanto a las telas, se recomienda elegir materiales firmes pero fáciles de manipular, como:

  • Gabardina

  • Lienzo

  • Algodón grueso

  • Piqué

Si se busca mayor abrigo, se puede incorporar guata o relleno interno.

Paso a paso: cómo confeccionar el cobertor

1 Tomar medidas correctamente

Lo primero es medir el colchón: ancho, largo y caída lateral.

Para un mejor resultado, se sugiere agregar entre 20 y 30 centímetros extra en cada lado, según el efecto deseado.

Ejemplo:

Si la cama mide 1,40 x 1,90 m, el cobertor puede cortarse de 2,00 x 2,30 m aproximadamente.

2 Cortar las telas

Se necesitan:

  • Una pieza superior (visible)

  • Una pieza inferior (base)

  • Opcional: una capa de guata del mismo tamaño

Es importante planchar las telas antes de cortar para evitar deformaciones.

3 Unir las capas

Colocar las telas enfrentadas derecho con derecho y, si se utiliza relleno, ubicarlo por debajo.

Sujetar con alfileres y coser todo el perímetro, dejando una abertura de unos 30 centímetros para dar vuelta la pieza.

4 Voltear y cerrar

Dar vuelta el cobertor por la abertura.

Planchar cuidadosamente los bordes para asentar costuras.

Cerrar la abertura con puntada recta o puntada invisible.

5 Realizar costuras decorativas (opcional)

Para evitar que el relleno se desplace con los lavados, se pueden realizar costuras rectas en forma de cuadrícula o líneas paralelas.

Este detalle no solo fija el interior, sino que también aporta un acabado profesional.

Cómo confeccionar los almohadones combinados

El complemento perfecto del cubrecama son dos almohadones decorativos.

Medidas recomendadas:

  • 40 x 40 cm

  • 50 x 50 cm

Procedimiento:

  • Cortar dos cuadrados de tela por almohadón.

  • Enfrentar derecho con derecho.

  • Coser tres lados completos y parte del cuarto, dejando abertura para rellenar.

  • Voltear la funda.

  • Colocar relleno de vellón siliconado.

  • Cerrar con puntada invisible o colocar cierre.

Si se desea un acabado más sofisticado, se puede agregar vivo en los bordes o botones decorativos.

Claves para combinar telas con estilo

Uno de los grandes atractivos de este proyecto es la posibilidad de jugar con colores y estampas.

Algunas recomendaciones:

  • Combinar una tela estampada con una lisa.

  • Elegir tonos neutros para dormitorios pequeños.

  • Usar paletas suaves para ambientes relajantes.

  • Incorporar detalles en contraste en los almohadones.

El secreto está en mantener coherencia cromática sin sobrecargar el espacio.

Cómo lavar y cuidar el cobertor sin dañarlo

Una vez terminado el proyecto, el mantenimiento correcto es clave para prolongar su vida útil.

Antes del lavado:

  • Leer etiquetas si las telas las conservan.

  • Revisar costuras.

  • Tratar manchas puntuales con quitamanchas suave.

Durante el lavado:

  • Utilizar agua fría.

  • Aplicar poco detergente líquido.

  • Evitar programas agresivos.

Si el lavarropas no tiene la capacidad adecuada, es preferible lavar a mano.

Secado correcto

Uno de los errores más comunes es colgar el cobertor mojado, lo que puede deformarlo.

Lo ideal es:

  • Escurrir sin retorcer.

  • Secar en posición horizontal sobre una mesa o superficie amplia.

  • Evitar exposición directa al sol por períodos prolongados.

Este método ayuda a conservar el volumen del relleno y la forma original.

Costura sustentable: reutilizar para ahorrar

En tiempos donde el consumo responsable gana protagonismo, la costura en casa también se convierte en una práctica ecológica.

Muchos cobertores pueden confeccionarse con:

  • Sábanas antiguas en buen estado

  • Retazos sobrantes

  • Cortinas recicladas

Reciclar textiles no solo reduce residuos, sino que también aporta originalidad y carácter único a cada pieza.

Beneficios emocionales de coser en casa

Más allá del resultado estético, la costura tiene un impacto positivo en el bienestar.

Especialistas en actividades manuales destacan que coser:

  • Reduce el estrés

  • Mejora la concentración

  • Estimula la creatividad

  • Aporta sensación de logro

Dedicar unas horas a un proyecto textil puede convertirse en una experiencia terapéutica y gratificante.

Una transformación accesible para el dormitorio

Renovar la ropa de cama suele implicar un gasto considerable en tiendas especializadas. Sin embargo, confeccionar un cobertor personalizado permite ahorrar dinero y adaptar cada detalle al gusto propio.

Además, tener almohadones combinados aporta armonía visual y eleva la estética general del cuarto.

Este tipo de proyectos demuestra que no es necesario realizar grandes reformas para lograr un cambio significativo en el hogar.

