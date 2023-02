El estremecedor mensaje de la novia de la mamá de Lucio Dupuy contra la maternidad: "No tengan hijos..."

Valenti y Paéz se conocieron en 2018 y en 2020 se fueron a vivir juntas, en su casa pusieron un emprendimiento de repostería. Páez es hincha de Boca, jugaba al fútbol, tiene tres hermanos y es muy apegada, desde pequeña, a su madre. También tenía muy buena relación con su tía.

Abigail se considera feminista, motivo por los que muchos señalan el asesinato como odio de género. Ella solía dejar mensajes en su cuenta de Twitter, red en la que canaliza su vida cotidiana y publicaba mensajes sobre su relación de pareja.

“Somos lo que hacemos para cambiar lo que somos”, dice el posteo que dejó fijo.

Además, hizo una fuerte crítica a su novia, seguramente tras ver el trato con su pequeño hijo: “No tengan hijos si realmente no lo desean o no lo planean como una gran meta o como los más importante de sus vidas!! No traigan pibes al mundo para sufrir la con… de su put… madre”.

Cuántos años irá presa la mamá de Lucio Dupuy y su novia si las condenan a cadena perpetua

Al mediodía se espera que se conozca la sentencia que le darán a Magdalena Espósito Valenti, y a su pareja, Abigaíl Páez, por el asesinato de su hijo Lucio Dupuy de 5 años.

Tras varias audiencias en las que se conocieron los escalofriantes detalles de cómo cuidaban y trataban a Lucio, entre golpes, abusos y torturas, se espera una condena ejemplar para ambas que están acusadas de “homicidio agravado y abuso ultrajante”.

Las dos están detenidas y a la espera de la decisión de los jueces del Tribunal de La Pampa, Alejandra Ongaro, Andrés Olié y Daniel Sáez Zamora.

Sin embargo, se supo que ambas no estarán presentes en la lectura de la condena de los años que deberán permanecer en la cárcel.

Silvina Blanco Gómez, una de las abogadas de las acusadas, consideró que en el caso, Páez ho hubo un homicidio agravado sino un homicidio preterintencional, es decir que no tuvo intencionalidad de matar, en ese caso, la novia de la progenitora de Lucio recibiría una pena base de entre 3 y 6 años de prisión, aunque los jueces también podrían tener en cuenta los agravantes y aumentar la condena.

Para ello, en el alegato de la defensora de Páez, la letrada expresó que su defendida ejecutó distintas acciones para evitar la muerte del niño, tales como realizar la práctica de RCP para reanimarlo, su traslado a la posta sanitaria del barrio Atuel, la búsqueda de ayuda en la policía y haberlo llevado al hospital Evita, entre otras.

Para la mamá del niño podría ser cadena perpetua. En El Código Penal de nuestro país se establece que bajo ningún concepto una persona puede ser condenado a más de 40 años en prisión, aun cuando la suma de las penas que pudieran corresponderle por cometer varios delitos en concurso real, o la acumulación de penas, superara ese tiempo.