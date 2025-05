Fans de Star Wars: llega May the 4th con grandes anuncios y nuevos contenidos para disfrutar en Disney+

Este 4 de mayo, Disney se une una vez más a las celebraciones del esperado #StarWarsDay, extendiendo el poder de la Fuerza en toda Latinoamérica. En la fecha apodada “May the 4th be with you”, que surge del emblemático mensaje “May the Force be with you” (“Que la Fuerza te acompañe”, en su traducción al español) y su resultante asociación fonética del inglés, se celebra a la saga más famosa de todos los tiempos junto a millones de fans de todo el mundo.