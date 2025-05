Evelyn Von Brocke renunció a Mujeres Argentinas tras el enojo de María Belén Ludueña

"Fue una linda e interesante experiencia con mujeres increíbles. Se vienen nuevos desafíos. Gracias, chicas. Las voy a extrañar", cerró Evelyn.

evelyn von borcke historia.jpg

Luego, el conductor de LAM (América TV), Ángel de Brito, reveló en sus redes los motivos de la decición de Von Brocke de dejar el magazine.

"Motivos de la renuncia: no estaba cómoda, madrugar, ir de Martínez a Constitución, lo de la nota con Moritán",detalló el presentador del ciclo de espectáculos.

angel de brito evelyn.jpg

Qué dijo María Belén Ludueña tras el escándalo al aire con Evelyn Von Brocke y Moritán

Este martes, María Belén Ludueña, Evelyn Von Brocke y Roberto García Moritán protagonizaron un singular escándalo en Mujeres Argentinas (El Trece) cuando la panelista le hizo una pregunta incómoda al ex de Pampita y la conductora le puso los puntos al aire.

"Yo no hago notas cerradas, no me interesa ser egoísta, ustedes saben, soy súper generosa, pero hay cosas que no me gustan. Yo con la familia me planto, disculpame”, reaccionó firme Ludueña cuando Von Brocke quiso enfrentar a Moritán al tildar a la prensa de ser crueles.

Así las cosas, al término del programa María Belén habló con Intrusos (América TV) sobre lo ocurrido y dejó en claro que no es la primera que ocurren situaciones de este estilo. “Es algo que tal vez hace rato venía sucediendo. Nosotras tenemos reuniones de producción, donde se dejan en claro las pautas de las notas. Es obvio que es un equipo que se está conociendo, lo que vieron no es solamente por Moritán, sino por algunas situaciones que fueron pasando”, confió al ciclo conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

Asimismo, la esposa de Jorge Macri sentó su postura frente a quienes la señalan de querer evitar determinados temas políticos: “No utilizo el programa para hacer militancia política, dicho esto, cuando hicimos la entrevista a Sergio Berni pasó exactamente lo mismo. Tengo códigos, me gusta que el invitado se sienta bien, con una conductora que recién está arrancando al frente de un programa propio, que soy yo en este caso”.

Embed

En tanto, sobre el desarrollo de la entrevista con Moritán aseguró que les "estaba yendo bien". "Medimos el rating y la nota estaba bien. Yo ya había aclarado que había que preguntarle con códigos”, argumentó y remarcó firme: “No me gusta el conflicto, no me gusta incomodar y menos con cosas que tienen que ver con la familia. Estamos hablando de cosas que fueron muy sensibles y donde hay una familia en el medio”.

Así las cosas, deslizó una indirecta hacia su panelista, Evelyn Von Brocke, y marcó una clara diferencia. “No me gusta ese estilo de periodismo, y creo que hoy no era necesario. Entiendo tal vez que hasta te joda que una mina nueva tenga que bajarte línea con algunas cosas, pero esto tiene que ver con los códigos que yo tengo y de cómo quiero ser como conductora. Quiero que la gente que venga a Mujeres Argentinas la pase bien”, dejó en claro.

“Esto no era una pregunta, estaban hablando de cosas fuera de lugar. Las parejas manejan un montón de códigos, meterse en eso no era necesario. Yo quise decir que los trapitos sucios se lavan en casa, porque si se charla antes yo soy una mina súper generosa, y quiero que esa generosidad vuelva, que respeten un poquito”, concluyó tajante.