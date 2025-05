Gala de eliminación en Gran Hermano 2024: qué participantes siguen en riesgo y quiénes se salvaron

Ni bien comenzó el programa, el conductor Santiago del Moro ingresó virtualmente a la casa y anunció que bajaba de placa Sandra. La pescadera pudo desarmar su valija al obtener el 8,1 por ciento de los votos.

Luego, el presentador volvió a entrar e informó que Lourdes seguía una semana más. La marplatense obtuvo el 8,9 por ciento de los votos.

Por último, Del Moro reveló que Gabriela continuaba en el juego. La brasileña sacó el 10,8 por ciento de los votos. Por lo tanto, Luz y Chiara deberán enfrentarse en un feroz versus el lunes por la noche.

Marianela Mirra le pegó fuerte a Tato y reveló quién es su favorito para ganar Gran Hermano 2024

Marianela Mirra se convirtió en una figura luego de haberse consagrado como ganadora de Gran Hermano 2007. Pasó a la historia con la fulminante, que le valió la salida a Diego Leonardi, un jugador que era tan fuerte como ella y sonaba como favorito.

En los últimos días, la tucumana fue noticia por su vínculo con José Alperovich, algo que se rumoreaba hace años y finalmente decidió blanquear. "Es mi pareja. Lo amo", afirmó.

Ahora, Marianela armó revuelo al dar a conocer quién es su favorito para ganar Gran Hermano 2024 en Telefe.

En un posteo en sus historias en Instagram, la ex GH respondió la pregunta de un seguidor que quería saber su opinión sobre Chiara. "Hola! Respondiendo algunos mensajes de GH. ¡Sí, chicos! Me encanta Chiara. Es loca, es piola. Todas tenemos algo de sus facetas. Me gustaría una final de mujeres", afirmó.

Al dar su mirada sobre Tato, favorito para ganar esta edición, acotó: "Me gusta, pero me aburre mucho. Lo que no quiere decir que me banque las puteadas, comprendo que lo mío pasó hace añossss, por eso no suelo opinar".