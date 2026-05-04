ANSES confirmó el aumento a JUBILADOS para mayo: en cuánto quedó el haber

Se establece que la Administración Nacional de la Seguridad Social acredita este valor total de forma conjunta. Los beneficiarios encontrarán el saldo de $463.250,17 disponible en su cuenta el mismo día asignado por el calendario de pagos por DNI. Se confirma que este piso de ingresos de mayo de 2026 es el resultado de la política de actualizaciones mensuales que busca seguir la curva de los indicadores de consumo oficiales.

¿Qué sucede con el bono proporcional para haberes medios?

Se establece que la Administración Nacional de la Seguridad Social aplica una compensación para quienes superan la jubilación mínima pero no alcanzan el tope unificado. En estos casos, se informa que el beneficiario recibirá un monto extra proporcional hasta llegar a los $463.250,17. Este mecanismo asegura que la escala intermedia de haberes no quede excluida de los refuerzos que otorga el organismo.

Se confirma que este cálculo de la Administración Nacional de la Seguridad Social es automático y se basa en la suma de todas las prestaciones del titular. Por el contrario, quienes ya perciban un haber básico superior al límite unificado no serán alcanzados por el bono de refuerzo de mayo de 2026. Se recomienda a estos jubilados revisar el impacto del 3,4% de aumento en su recibo digital para verificar la correcta aplicación de la movilidad mensual.

¿A cuánto ascienden los haberes máximos en mayo?

Se informa que la escala superior de la Administración Nacional de la Seguridad Social también recibe la actualización del 3,4%. Para mayo de 2026, el haber máximo se ubica en $2.645.600, cifra que representa el techo salarial del sistema previsional argentino. Se establece que este sector no percibe bonos adicionales, ya que la asistencia extraordinaria se focaliza en las jubilaciones que se encuentran en el rango inferior.

Se confirma que este valor que establece la Administración Nacional de la Seguridad Social funciona como referencia para los aportes de los trabajadores activos. Al actualizarse por movilidad mensual, el sistema previsional busca mantener la equidad entre las distintas categorías de beneficiarios. Se informa que todos los jubilados de ANSES en mayo verán reflejada esta suba de manera directa en sus cuentas bancarias según el cronograma de documentos.

¿Cómo impacta el aumento en las Pensiones No Contributivas?

Se establece que las PNC de la Administración Nacional de la Seguridad Social también reciben el incremento del 3,4%, alcanzando un total de $336.223 al sumar el bono extraordinario.