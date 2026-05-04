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ANSES confirmó el aumento a JUBILADOS para mayo: en cuánto quedó el haber

Se oficializó el piso de ingresos que percibirá el sector pasivo correspondiente al quinto mes del año. La Administración Nacional de la Seguridad Social aplicará el ajuste del 3,4% basado en el índice de inflación, consolidando el ingreso de los jubilados de ANSES en mayo junto al refuerzo económico de $70.000.

ANSES confirmó el aumento a JUBILADOS para mayo: en cuánto quedó el haber

ANSES confirmó el aumento a JUBILADOS para mayo: en cuánto quedó el haber

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) implementará la actualización mensual de las prestaciones según lo dictaminado por la actual fórmula de movilidad. Se informa que el aumento de jubilados de ANSES para mayo será del 3,4%, cifra que surge de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo. Este ajuste técnico se verá reflejado automáticamente en todas las escalas salariales del sistema de seguridad social.

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Con la aplicación de este porcentaje, el haber mínimo de mayo se reconfigura en $393.250,17. Asimismo, se confirma que la Administración Nacional de la Seguridad Social mantendrá el pago del bono extraordinario, permitiendo que ningún beneficiario de la escala básica perciba una cifra inferior a los $463.250,17. Este monto unificado busca otorgar previsibilidad financiera a los hogares que dependen exclusivamente de la jubilación o pensión mínima.

¿Cómo se conforma el monto de $463.250 para la mínima en mayo?

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ANSES confirmó el aumento a JUBILADOS para mayo: en cuánto quedó el haber

Se informa que la liquidación que realiza la Administración Nacional de la Seguridad Social para mayo de 2026 se compone de dos haberes diferenciados. El primero es el haber básico contributivo que, tras el 3,4% de aumento, llega a los $393.250,17. El segundo es el bono de refuerzo de $70.000, suma que se otorga de forma no remunerativa para sostener el ingreso de los sectores con haberes inferiores.

Se establece que la Administración Nacional de la Seguridad Social acredita este valor total de forma conjunta. Los beneficiarios encontrarán el saldo de $463.250,17 disponible en su cuenta el mismo día asignado por el calendario de pagos por DNI. Se confirma que este piso de ingresos de mayo de 2026 es el resultado de la política de actualizaciones mensuales que busca seguir la curva de los indicadores de consumo oficiales.

¿Qué sucede con el bono proporcional para haberes medios?

Se establece que la Administración Nacional de la Seguridad Social aplica una compensación para quienes superan la jubilación mínima pero no alcanzan el tope unificado. En estos casos, se informa que el beneficiario recibirá un monto extra proporcional hasta llegar a los $463.250,17. Este mecanismo asegura que la escala intermedia de haberes no quede excluida de los refuerzos que otorga el organismo.

Se confirma que este cálculo de la Administración Nacional de la Seguridad Social es automático y se basa en la suma de todas las prestaciones del titular. Por el contrario, quienes ya perciban un haber básico superior al límite unificado no serán alcanzados por el bono de refuerzo de mayo de 2026. Se recomienda a estos jubilados revisar el impacto del 3,4% de aumento en su recibo digital para verificar la correcta aplicación de la movilidad mensual.

¿A cuánto ascienden los haberes máximos en mayo?

Se informa que la escala superior de la Administración Nacional de la Seguridad Social también recibe la actualización del 3,4%. Para mayo de 2026, el haber máximo se ubica en $2.645.600, cifra que representa el techo salarial del sistema previsional argentino. Se establece que este sector no percibe bonos adicionales, ya que la asistencia extraordinaria se focaliza en las jubilaciones que se encuentran en el rango inferior.

Se confirma que este valor que establece la Administración Nacional de la Seguridad Social funciona como referencia para los aportes de los trabajadores activos. Al actualizarse por movilidad mensual, el sistema previsional busca mantener la equidad entre las distintas categorías de beneficiarios. Se informa que todos los jubilados de ANSES en mayo verán reflejada esta suba de manera directa en sus cuentas bancarias según el cronograma de documentos.

¿Cómo impacta el aumento en las Pensiones No Contributivas?

Se establece que las PNC de la Administración Nacional de la Seguridad Social también reciben el incremento del 3,4%, alcanzando un total de $336.223 al sumar el bono extraordinario.

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