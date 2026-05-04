Confirmado por ANSES: AUH y SUAF llegan en mayo con AUMENTO

Se establece que este haber de la Administración Nacional de la Seguridad Social de mayo de 2026 se combina con los refuerzos de la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche en los casos habilitados. Se confirma que el pago unificado para un titular de AUH con un hijo menor de tres años superará los $215.000 el próximo mes, integrando el haber actualizado y los subsidios alimentarios del Plan de los Mil Días.

¿Cómo impacta el aumento en las categorías del SUAF de ANSES?

Se establece que la Administración Nacional de la Seguridad Social actualiza los límites de ingresos y los haberes del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF). El incremento del 3,4% de mayo de 2026 modifica el estipendio que perciben los trabajadores registrados por cada menor. Se informa que los topes salariales familiares también se ajustan para garantizar que la movilidad no excluya a beneficiarios del sistema.

Se confirma que la liquidación del SUAF de ANSES se procesa automáticamente mediante el cruce de datos laborales que recibe el organismo previsional. Si el titular mantiene sus vínculos familiares correctamente registrados, el ajuste por movilidad mensual se verá reflejado sin trámites adicionales. Se establece que la Administración Nacional de la Seguridad Social recomienda revisar los topes vigentes en la plataforma oficial para asegurar la percepción de las asignaciones de mayo.

¿Qué sucede con los pagos extraordinarios de la ANSES en mayo?

Se informa que las asignaciones de pago único, como las de nacimiento y matrimonio, también perciben la actualización del 3,4% en mayo de 2026. La Administración Nacional de la Seguridad Social aplica el índice de movilidad sobre estos montos fijos para asegurar la equidad en todas las líneas de asistencia. Se establece que el trámite para solicitar estos pagos puede realizarse de forma digital a través de los canales oficiales.