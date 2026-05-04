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Cruces de alto voltaje en el Apertura: la AFA definió el calendario de los octavos de final del torneo y la sede de la gran final

Tras una reunión clave en el predio de Ezeiza, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer el cronograma de los octavos de final. Con clásicos de fuste y la confirmación de la sede de la final, el torneo entra en su etapa más vibrante.

Cruces de alto voltaje en el Apertura: la AFA definió el calendario de los octavos de final del torneo y la sede de la gran final

La espera terminó para los fanáticos del fútbol local. En una reunión clave desarrollada en el predio de Ezeiza, los dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) definieron la hoja de ruta para la definición del Torneo Apertura 2026. Con el calendario apretado por la doble competencia que afrontan varios clubes, se establecieron los días para los cruces de octavos de final y se confirmó el escenario que albergará el partido por el título.

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La actividad de los playoffs se concentrará el próximo fin de semana, dividiendo la jornada en dos días de pura emoción. El sábado 9 y el domingo 10 de mayo se conocerán a los mejores ocho equipos del campeonato, en una instancia que promete partidos de alta intensidad y rivalidades históricas.

Cuándo y qué partidos se juegan por los octavos de final del Torneo Apertura

El cronograma oficial de la AFA estipula que los enfrentamientos se repartirán de la siguiente manera, aunque los horarios específicos de cada encuentro aún están por confirmarse:

  • Sábado 9 de mayo: La jornada comenzará con Boca recibiendo a Huracán en La Bombonera, mientras que en Córdoba se paralizará la provincia con el clásico entre Talleres y Belgrano. Además, Argentinos Juniors enfrentará a Lanús en La Paternal. Por su parte, Independiente Rivadavia, líder de la zona B, espera la definición de su rival, que saldrá entre Unión, Defensa y Justicia o Instituto.

  • Domingo 10 de mayo: El segundo día de competencia tendrá el clásico entre River y San Lorenzo en el Monumental y el choque entre Estudiantes y Racing en La Plata. La jornada se completará con Vélez contra Gimnasia y el duelo de Rosario Central frente a Independiente.

Calendario oficial de los octavos de final del Torneo Apertura

Sábado 9 de mayo

  • Boca vs. Huracán
  • Argentinos Juniors vs. Lanús
  • Talleres vs. Belgrano
  • Independiente Rivadavia vs. Unión, Defensa y Justicia o Instituto

Domingo 10 de mayo

  • River vs. San Lorenzo
  • Estudiantes vs. Racing
  • Vélez vs. Gimnasia
  • Rosario Central vs. Independiente

Cuándo se juegan los cuartos de final y las semifinales

Para mantener el dinamismo del torneo, la AFA determinó que los equipos vencedores del sábado disputarán los cuartos de final el martes 12 de mayo, mientras que los ganadores del domingo lo harán el miércoles 13.

En cuanto a las semifinales, se disputarán entre el sábado 16 y el domingo 17, quedando la programación final sujeta a la participación de los clubes en torneos internacionales como la Copa Libertadores o Sudamericana.

Dónde y cuándo se juega la final del Torneo Apertura 2026

Una de las novedades más importantes de la reunión fue la confirmación de la sede para el partido decisivo. A pesar de los rumores que señalaban a Santiago del Estero, la AFA detalló que la gran final será el domingo 24 de mayo a las 15.30 horas en el Estadio Mario Alberto Kempes, en la provincia de Córdoba.

Esta decisión marca un cambio respecto a las versiones anteriores y asegura una sede con gran capacidad para la definición del primer título del año. Con este panorama, el fútbol argentino se prepara para dos semanas de definición absoluta, donde la rotación de planteles y la efectividad en los partidos únicos serán las claves para alcanzar la gloria en suelo cordobés.

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