Cruces de alto voltaje en el Apertura: la AFA definió el calendario de los octavos de final del torneo y la sede de la gran final

Boca vs. Huracán

Argentinos Juniors vs. Lanús

Talleres vs. Belgrano

Independiente Rivadavia vs. Unión, Defensa y Justicia o Instituto

Domingo 10 de mayo

River vs. San Lorenzo

Estudiantes vs. Racing

Vélez vs. Gimnasia

Rosario Central vs. Independiente

Cuándo se juegan los cuartos de final y las semifinales

Para mantener el dinamismo del torneo, la AFA determinó que los equipos vencedores del sábado disputarán los cuartos de final el martes 12 de mayo, mientras que los ganadores del domingo lo harán el miércoles 13.

En cuanto a las semifinales, se disputarán entre el sábado 16 y el domingo 17, quedando la programación final sujeta a la participación de los clubes en torneos internacionales como la Copa Libertadores o Sudamericana.

Dónde y cuándo se juega la final del Torneo Apertura 2026

Una de las novedades más importantes de la reunión fue la confirmación de la sede para el partido decisivo. A pesar de los rumores que señalaban a Santiago del Estero, la AFA detalló que la gran final será el domingo 24 de mayo a las 15.30 horas en el Estadio Mario Alberto Kempes, en la provincia de Córdoba.

Esta decisión marca un cambio respecto a las versiones anteriores y asegura una sede con gran capacidad para la definición del primer título del año. Con este panorama, el fútbol argentino se prepara para dos semanas de definición absoluta, donde la rotación de planteles y la efectividad en los partidos únicos serán las claves para alcanzar la gloria en suelo cordobés.