Un contratista declaró que Adorni le pagó USD 245.000 en efectivo por refacciones en la casa del country

Tabar se presentó en los tribunales de Comodoro Py entre las 10.30 y las 13.30. Su exposición fue registrada en video y contó con la presencia del fiscal y de Matías Ledesma, abogado defensor de Adorni. Allí sostuvo que el pago por los trabajos se hizo íntegramente en efectivo y sin emisión de factura.

Con ese monto se cubrieron gastos de materiales y equipamiento, como muebles de cocina, artefactos de baño y nuevos revestimientos. El contratista también aportó registros audiovisuales de la obra y documentación sobre los costos, que quedaron incorporados al expediente.

Entre las mejoras realizadas se mencionaron un quincho de grandes dimensiones, una pileta revestida con mosaico travertino, una cascada, la renovación de la galería y la colocación de cerramientos de PVC.

La casa del country de Adorni

La propiedad figura a nombre de Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete, quien la adquirió en noviembre de 2024. La operación fue señalada en una denuncia penal presentada por la diputada ex integrante de La Libertad Avanza, Marcela Pagano. De acuerdo con documentación catastral, Angeletti aparece como titular única desde el 15 de noviembre de ese año.

adorni country La Justicia investiga a Adorni por presunto enriquecimiento ilícito. (Foto: archivo).

En la causa también declaró la escribana Adriana Nechevenko, quien intervino en distintas operaciones inmobiliarias del matrimonio. Entre ellas, mencionó un préstamo de 100.000 dólares otorgado por dos mujeres, que tuvo como garantía un departamento en la avenida Asamblea y que, según indicó, se destinó a cubrir parte del valor de la casa en Indio Cua.

Consultado sobre su patrimonio, Adorni evitó profundizar en el tema durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada. Señaló que ya brindó explicaciones ante el Congreso y que, de ser necesario, lo hará en el ámbito judicial.