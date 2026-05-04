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Alerta por el crucero con hantavirus: confirmaron que hay un argentino a bordo

La embarcación se encuentra frente a las costas de Cabo Verde luego de que tres personas murieran por el virus. Las autoridades no permiten descender a los pasajeros.

El crucero MV Hondius atraca en el puerto de Cabo Verde

El crucero MV Hondius atraca en el puerto de Cabo Verde, mientras los pasajeros no podían desembarcar. 

Se confirmó que un tripulante argentino se encuentra a bordo del crucero de lujo MV Hondius, donde ya murieron tres personas en medio de un brote de hantavirus que mantiene en alerta a las autoridades sanitarias internacionales. La situación generó preocupación por la presencia de pasajeros de múltiples nacionalidades y por las restricciones para desembarcar.

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La información fue confirmada por la compañía Oceanwide Expeditions, que detalló que en el barco viajan 149 personas de 23 nacionalidades distintas. Entre ellas hay, además del argentino, ciudadanos de Guatemala, Filipinas, Reino Unido, Estados Unidos y España, que conforman los grupos más numerosos a bordo.

La empresa confirmó el fallecimiento de tres pasajeros: un matrimonio de origen neerlandés y una persona alemana. A esto se suma un pasajero británico que debió ser evacuado a Sudáfrica por presentar síntomas graves, mientras que dos tripulantes —de nacionalidad británica y neerlandesa— permanecen con cuadros respiratorios, uno leve y otro de mayor gravedad.

En paralelo, la Organización Mundial de la Salud informó que hasta el momento se registraron al menos seis casos vinculados al brote: tres fallecidos y tres personas enfermas.

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El crucero zarpó de Ushuaia y permanece frente a la costa de Cabo Verde. (Foto: REUTERS)

El crucero zarpó de Ushuaia y permanece frente a la costa de Cabo Verde. (Foto: REUTERS)

Sin autorización para desembarcar y plan de emergencia

El buque permanece frente a las costas de Cabo Verde luego de que las autoridades locales le negaran el ingreso por razones de seguridad sanitaria. Ante este escenario, la compañía evalúa alternativas para trasladar a los pasajeros hacia Islas Canarias, con posibles escalas en Las Palmas de Gran Canaria o Tenerife, donde podrían realizarse nuevos controles médicos.

Desde la empresa indicaron que cualquier evacuación o desembarco dependerá de la autorización de las autoridades sanitarias, que ya inspeccionaron el barco y monitorean la evolución del brote. Además, señalaron que se están preparando operativos de repatriación médica en caso de ser necesario.

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Hay un argentino en el crucero MV Hondius. (Foto: Rino Falvos - Oceanwide Expeditions)

Hay un argentino en el crucero MV Hondius. (Foto: Rino Falvos - Oceanwide Expeditions)

Medidas extremas a bordo

Mientras tanto, dentro del crucero se implementaron protocolos estrictos de aislamiento, higiene y seguimiento médico. La compañía aseguró que todos los pasajeros están informados de la situación y reciben asistencia permanente.

El MV Hondius había partido desde Argentina el pasado 20 de marzo en una travesía que incluyó destinos como la Antártida, las islas Malvinas, Georgias del Sur y otros puntos del Atlántico Sur.

Qué es el hantavirus

El hantavirus es una enfermedad que se transmite principalmente por el contacto con secreciones de roedores infectados. En casos poco frecuentes, también puede haber contagio entre personas, lo que eleva el nivel de alerta en situaciones de convivencia estrecha como la de un crucero. Puede provocar cuadros respiratorios graves y, en algunos casos, resultar mortal.

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