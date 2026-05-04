Alerta por el crucero con hantavirus: confirmaron que hay un argentino a bordo

el-crucero-zarpo-de-ushuaia-y-permanece-frente-a-la-costa-de-cabo-verde-foto-reutersstringer-RQ6NOAG3G7J5RR325PYYMSV2S4 El crucero zarpó de Ushuaia y permanece frente a la costa de Cabo Verde. (Foto: REUTERS)

Sin autorización para desembarcar y plan de emergencia

El buque permanece frente a las costas de Cabo Verde luego de que las autoridades locales le negaran el ingreso por razones de seguridad sanitaria. Ante este escenario, la compañía evalúa alternativas para trasladar a los pasajeros hacia Islas Canarias, con posibles escalas en Las Palmas de Gran Canaria o Tenerife, donde podrían realizarse nuevos controles médicos.

Desde la empresa indicaron que cualquier evacuación o desembarco dependerá de la autorización de las autoridades sanitarias, que ya inspeccionaron el barco y monitorean la evolución del brote. Además, señalaron que se están preparando operativos de repatriación médica en caso de ser necesario.

el-crucero-mv-hondius-atraca-en-el-puerto-de-cabo-verde-mientras-los-pasajeros-no-podian-desembarcar-las-autoridades-sanitarias-investigaban-presuntos-casos-de-hantavirus-a-bordo-del-buque-en-el-puerto-de-prai Hay un argentino en el crucero MV Hondius. (Foto: Rino Falvos - Oceanwide Expeditions)

Medidas extremas a bordo

Mientras tanto, dentro del crucero se implementaron protocolos estrictos de aislamiento, higiene y seguimiento médico. La compañía aseguró que todos los pasajeros están informados de la situación y reciben asistencia permanente.

El MV Hondius había partido desde Argentina el pasado 20 de marzo en una travesía que incluyó destinos como la Antártida, las islas Malvinas, Georgias del Sur y otros puntos del Atlántico Sur.

Qué es el hantavirus

El hantavirus es una enfermedad que se transmite principalmente por el contacto con secreciones de roedores infectados. En casos poco frecuentes, también puede haber contagio entre personas, lo que eleva el nivel de alerta en situaciones de convivencia estrecha como la de un crucero. Puede provocar cuadros respiratorios graves y, en algunos casos, resultar mortal.