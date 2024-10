El impensado romance de dos periodistas y el consejo de Ramiro Marra: "Te gusta en serio"

"¿Te encaraste a Luli al aire?", fue la respuesta que sorprendió de parte de Marra. "No sé si al aire, pero estaba mucho con los TikTok, la Reina Polenta y yo no entiendo ese vocabulario. Soy más de YouTube, de Twitter y no me da bola", lamentó irónicamente Mariano Pérez para seguir con esta idea de que no estaban en vivo.

Diseño sin título (3).jpg La periodista Luli Ofman y al youtuber libertario Mariano Pérez.

Sin embargo, Ramiro Marra expuso los verdaderos sentimientos del youtuber hacia su compañera de stream. "¿La encaraste al aire? No es así, Mariano. Vos me dijiste que te gustaba en serio la chica", enfatizó el legislador porteño.

Asimismo, Marra continuó con su discurso: "Mariano, vos siempre me pedís consejos. Quedamos en que ibas a ser más cuidadoso. No podés exponer a una chica que te gusta al aire", afirmó.

"No, pero fue todo muy sencillo. Nuestro lema es 'Viva la libertad, carajo'. Hay que tener libertad de poder encararse a alguien y libertad de poder charlar con una persona", argumentó el youtuber libertario en la misma sintonía de la charla.

Por su parte, Ramiro Marra aseguró que "no lo podés hacer al aire si te gusta en serio la mina". "Pasa que cuando dice 'con la tuya, contribuyente', a mí me puede mucho. Entonces, me pongo nervioso", ensayó como respuesta Mariano Pérez.

Allí fue cuando Marra confirmó que en realidad todo estaba saliendo en vivo: "¿Vos estás hablando todo esto al aire? ¿Me estás jodiendo, no?", consultó el legislador por la Ciudad de Buenos Aires. Recién en ese momento fue que Luli saludó a Ramiro Marra para ratificar que la conversación estaba siendo escuchada por todos, incluida la propia protagonista.

"Estás al aire, sos un pelotudo. Ahora todo el mundo sabe que te gusta. Bueno, ahora ya está. Quedaste expuesto. Ahora sí que la tenés que invitar a salir", concluyó Ramiro Marra. ¿Nace una nueva pareja entre la periodista Luli Ofman y el youtuber libertario Mariano Pérez?