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Netflix estrena su nueva comedia romántica picante y promete enamorar a todos con esta película

Netflix presentó el tráiler oficial de "Turbulencia en la oficina", la esperada comedia romántica con Jennifer Lopez y Brett Goldstein.

Netflix estrena su nueva comedia romántica picante y promete enamorar a todos con esta película. (Foto: Archivo)

Netflix estrena su nueva comedia romántica picante y promete enamorar a todos con esta película. (Foto: Archivo)

"Turbulencia en la oficina" (Office Romance, 2026) ya comenzó a generar expectativa en Netflix tras la publicación de su primer tráiler oficial. La nueva apuesta de la plataforma reúne a Jennifer Lopez y Brett Goldstein en una historia cargada de tensión romántica, conflictos laborales y situaciones que prometen convertirse en uno de los grandes fenómenos del streaming.

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Con una mezcla de humor, química entre protagonistas y escenas que combinan drama corporativo con pasión inesperada, la película apunta a conquistar tanto a los fanáticos de las comedias románticas clásicas como a quienes siguen cada estreno de la cantante y actriz.

La producción llegará al catálogo global de Netflix el próximo 5 de junio y ya comenzó a posicionarse entre los lanzamientos más comentados de la temporada. El adelanto oficial dejó ver varios detalles de la historia, además de confirmar el tono elegante, dinámico y emocional que tendrá el filme.

Turbulencia en la oficina Netflix 1

De qué trata "Turbulencia en la oficina" en Netflix

Después de varios proyectos vinculados al drama y la acción, Jennifer Lopez regresó a uno de los géneros que mejor resultados le dio a lo largo de su carrera: la comedia romántica. En esta oportunidad, interpretará a Jackie Cruz, una ejecutiva reconocida por su carácter estricto y su obsesión con el trabajo.

La protagonista construyó una carrera impecable dentro del mundo corporativo. Su rutina gira alrededor de reuniones, objetivos empresariales y decisiones de alto impacto. La película muestra a una mujer que prácticamente no deja espacio para la vida personal y que convirtió a la oficina en el centro absoluto de su existencia.

Sin embargo, todo cambia con la llegada de Daniel Blanchflower, un abogado ambicioso que comenzará a alterar el equilibrio profesional de Jackie. Netflix presentó esta dinámica como el corazón emocional de la película. Según las imágenes difundidas en el tráiler, ambos personajes desarrollarán una conexión inmediata que rápidamente superará los límites laborales.

Según el resumen oficial de Netflix: "Jennifer Lopez y Brett Goldstein protagonizan esta comedia romántica picante sobre un amor secreto de oficina y los enredos de dos adictos al trabajo deciden seguir su corazón".

Turbulencia en la oficina Netflix 2

Netflix apuesta fuerte por las comedias románticas

El lanzamiento de Turbulencia en la oficina forma parte de una estrategia más amplia de Netflix para reforzar su catálogo de comedias románticas originales.

Durante los últimos años, la plataforma comprobó que este tipo de historias continúa teniendo un enorme impacto global. Producciones centradas en relaciones intensas, personajes carismáticos y conflictos emocionales siguen dominando las tendencias de visualización.

La participación de Jennifer Lopez representa además un factor clave para atraer audiencias internacionales. La artista mantiene una enorme popularidad tanto en América Latina como en Estados Unidos y Europa.

Netflix buscará capitalizar ese fenómeno con una película diseñada para transformarse rápidamente en tema de conversación.

Turbulencia en la oficina Netflix 3

Cuándo se estrena "Turbulencia en la oficina" en Netflix

Netflix confirmó oficialmente que Turbulencia en la oficina llegará a la plataforma el próximo 5 de junio. El estreno será global, por lo que estará disponible simultáneamente en distintos países desde el primer día.

La compañía espera que la película se convierta en uno de los contenidos más vistos durante las primeras semanas de lanzamiento. El interés generado por el tráiler anticipa un debut con fuerte repercusión en redes sociales y rankings de visualización.

Además, la presencia de Jennifer Lopez y Brett Goldstein podría impulsar especialmente el rendimiento del filme entre los usuarios que consumen comedias románticas dentro del catálogo de la plataforma.

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El elenco de "Turbulencia en la oficina" con Jennifer Lopez y Brett Goldstein

  • Jennifer Lopez
  • Brett Goldstein
  • Betty Gilpin
  • Bradley Whitford
  • Amy Sedaris
  • Edward James Olmos
  • Jodie Whittaker
  • Mary Wiseman
  • Tony Hale

Tráiler oficial de "Turbulencia en la oficina" con Jennifer Lopez y Brett Goldstein en Netflix

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