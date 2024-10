Romina Manguel desafió los rumores de romance con Jorge Lanata con una picante chicana

“Jorge protege a sus hijas, las ama, las adora como la gran mayoría de los papás que tienen la suerte de tener una relación con los hijos, con idas y vueltas como tienen todos los padres”, dijo la periodista.

Y reafirmó con una picante chicana ante los trascendidos de romance que surgieron con su colega: “Y mucho menos que estén en una situación tan vulnerable cuando él no las puede defender, pero tienen madres hermosas y enteras y que yo quiero mucho y que soy amiga a pesar de haber sido la amante de Lanata tanto tiempo, me quieren mucho, las hijas también”.

“Si se hubiese casado conmigo no hubiésemos tenido ese quilombo”, agregó desafiante, desmintiendo cualquier tipo de relación sentimental con su colega.

Y en cuanto a su amistad con la familia de Lanata, diferenció: “Simplemente soy muy amiga hace muchos años y son mi familia y si yo las veo mal voy a estar cerca porque son mi familia: Lola, Bárbara, Kiwi y Andrea".

"A Elba no la conozco, no me pueden pedir que me ponga de su parte porque no la conozco”, sentenció la periodista. Y sobre el final cuestionó: "Me pareció de cuarta que digan que son unas mantenidas porque sé como son sus hijas y sus ex mujeres".

La angustiante reacción de Elba Marcovecchio ante el rumor de un posible tumor de Jorge Lanata

A medida que pasan las horas, aumenta la preocupación por la delicadísima salud de Jorge Lanata, y en medio de la interna familiar de sus hijas con su actual esposa, fue la propia Elba Marcovecchio quien habló con Intrusos, América Tv, en este complejo momento.

Lo cierto es que los últimos días fueron más que complicados para el famoso periodista internado en el Hospital Italiano hace más 120 días, luego de haber sido operado varias veces a causa de una isquemia intestinal, al que se sumaron otros problemas de salud que agravaron el cuadro.

Concretamente, anoche Fernanda Iglesias aseguró en LAM que en el mes de junio cuando Lanata fue a realizarse el famoso estudio programado y habría sufrido un paro, tras el cual quedó internado, el estudio en cuestión habría sido un PET. Éste es un estudio que habitualmente se hace para detectar la existencia de tumores.

De esta manera, se sugirió la posibilidad de que el periodista podría estar atravesando un diagnóstico de cáncer en uno de sus pulmones, lo que agravaría aún más su ya delicadísimo cuadro.

Así, frente a esta versión, este martes por la mañana el programa de Flor de la V logró hablar con Marcovecchio mientras iba camino al hospital para consultarle de manera directa por esta versión.

Tremendamente angustiada, la abogada confió: "Eso no es lo que me angustia ahora, perdoname, pero estoy muy angustiada por lo actual. Tengo que ver a los médicos".

Vale recordar que Jorge Lanata fue operado varias veces en pocos días, después de que los médicos detectasen tejido necrosado en su intestino generado en principio por una obstrucción. En tanto, hasta ahora no hubo confirmación oficial alguna sobre un diagnóstico oncológico para periodista.