El inesperado problema de la China Suárez tras anunciar su serie "En el barro"

“Borra los comentarios. Sabe que la mitad del pueblo no la quiere”, lanzó una seguidora, al notar que mensajes que había dejado horas antes ya no estaban.

Esta estrategia, según quienes la siguen de cerca, no es nueva. La actriz ha sido cuestionada anteriormente por cerrar los comentarios o filtrar los mensajes en sus posteos, algo que genera debate: ¿derecho a protegerse o censura encubierta?

A toda esta tensión virtual se sumó un detalle que encendió las alarmas entre sus fans y detractores por igual: Mauro Icardi, su actual pareja, no solo no comentó la publicación sobre la serie, sino que ni siquiera le puso "like".

Más allá de los memes y comentarios punzantes, lo cierto es que la situación revela el nivel de polarización que genera la figura de la China Suárez. Aplaudida por algunos y cuestionada por muchos otros, cada paso que da se convierte en un campo minado.