Escandalosas fotos de Mauro Icardi, La China Suárez y Nicolás Cabré antes del viaje del futbolista a Turquía

Aunque no era la primera vez que coincidían en público, esta vez las especulaciones sobre una posible tensión entre los presentes no tardaron en surgir, ya que todos se mostraron por separado. “Si algo faltaba a esta novela turca, era el señor Icardi, que hace función de padre, pero no de sus hijas, sino de las hijas de la China”, comentó con ironía Marcela Tauro en Infama (América Tv).