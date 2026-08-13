En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Atención

El Polaco contó su secreto para lograr un impresionante cambio físico

A los 39, el Polaco sorprendió con su figura y reveló qué hay detrás de su impresionante transformación. Enterate.

Banner Seguinos en google DESK
El Polaco contó su secreto para lograr un impresionante cambio físico

El Polaco volvió a quedar en el centro de la escena luego de mostrar en redes sociales el resultado de un proceso personal que decidió encarar a los 39 años. El cantante de cumbia publicó una fotografía frente al espejo en la que dejó ver su cambio físico y rápidamente recibió una catarata de comentarios de sus seguidores y colegas.

Leé también "El final de la calle Oak": Anne Hathaway y Ewan McGregor desafían al pasado en un viaje salvaje y nostálgico
El final de la calle Oak: Anne Hathaway y Ewan McGregor desafían al pasado en un viaje nostálgico. (Foto: Gentileza Prensa)

Pero más allá de la imagen, Ezequiel Cwirkaluk decidió revelar qué hay detrás de su transformación y explicó que el cambio no estuvo relacionado solamente con su aspecto físico, sino con una decisión mucho más profunda: empezar a ocuparse de sí mismo después de años en los que, según reconoció, había dejado sus propias necesidades en segundo plano.

“Será que en toda mi vida tuve que cuidarme y pelearla solo. He pasado momentos de soledad y tristeza que en mi interior pensaba y trataba de entender el porqué de tantas cosas”, escribió el artista al compartir la publicación.

En ese sentido, El Polaco aseguró que este momento de su vida lo encuentra con otra mirada y con nuevas prioridades. A los 39 años, decidió modificar sus hábitos y poner el foco en su bienestar, algo que, según sus propias palabras, había postergado durante mucho tiempo.

“Hoy ya con 39 años... Si pasó mucho tiempo pude darme cuenta y empezar a pensar un poco en mí, expresó el cantante.

La publicación rápidamente llamó la atención porque el cambio físico fue evidente, pero también porque estuvo acompañado por una reflexión sobre su historia personal. El músico habló de las etapas de soledad y tristeza que atravesó y de cómo logró encontrar un mayor equilibrio en esta etapa de su vida.

Nada raro, solo me siento feliz, contento y en eje. La vida es preciosa y las luchas, las pruebas y los momentos difíciles están para ver que Dios no nos abandona”, sostuvo.

El mensaje también dejó en claro el valor que tienen para él sus hijas y su familia en este presente. El artista agradeció además el acompañamiento que recibió del público durante sus 22 años de trayectoria sobre los escenarios.

La repercusión no tardó en llegar. Barby Silenzi, su pareja y madre de sus hijas, celebró públicamente el cambio y destacó la importancia de verlo cuidándose.

“Me encanta verte así… Me encanta que te cuides… Te felicito y me pone orgullosa que siempre salgas adelante y nunca bajes los brazos. Sos un gran ejemplo para nuestras hijas. Te amo”, escribió.

También apareció el comentario de Fede Bal, amigo del cantante, quien eligió el humor para referirse a su transformación y lanzó: “Una rutina menos de bíceps para el Polaco que está duro, duro”.

En pocas palabras

  • El Polaco: Reveló los motivos detrás de su notable cambio físico a los 39 años.
  • Transformación personal: El cantante priorizó su bienestar y salud mental tras momentos de soledad.
  • Repercusión: Su pareja, Barby Silenzi, y Fede Bal celebraron públicamente su iniciativa.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Notas relacionadas
Orina espumosa: por qué se produce y cuándo puede ser una señal de alerta
Le encargaron una chocotorta, la preparó y cuando dijo cuánto costaba todo se salió del control
Hornito eléctrico lleno de grasa: cómo limpiarlo paso a paso sin dañarlo

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar