El Polaco contó su secreto para lograr un impresionante cambio físico

“Hoy ya con 39 años... Si pasó mucho tiempo pude darme cuenta y empezar a pensar un poco en mí”, expresó el cantante.

La publicación rápidamente llamó la atención porque el cambio físico fue evidente, pero también porque estuvo acompañado por una reflexión sobre su historia personal. El músico habló de las etapas de soledad y tristeza que atravesó y de cómo logró encontrar un mayor equilibrio en esta etapa de su vida.

“Nada raro, solo me siento feliz, contento y en eje. La vida es preciosa y las luchas, las pruebas y los momentos difíciles están para ver que Dios no nos abandona”, sostuvo.

El mensaje también dejó en claro el valor que tienen para él sus hijas y su familia en este presente. El artista agradeció además el acompañamiento que recibió del público durante sus 22 años de trayectoria sobre los escenarios.

La repercusión no tardó en llegar. Barby Silenzi, su pareja y madre de sus hijas, celebró públicamente el cambio y destacó la importancia de verlo cuidándose.

“Me encanta verte así… Me encanta que te cuides… Te felicito y me pone orgullosa que siempre salgas adelante y nunca bajes los brazos. Sos un gran ejemplo para nuestras hijas. Te amo”, escribió.

También apareció el comentario de Fede Bal, amigo del cantante, quien eligió el humor para referirse a su transformación y lanzó: “Una rutina menos de bíceps para el Polaco que está duro, duro”.