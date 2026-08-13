"El final de la calle Oak": Anne Hathaway y Ewan McGregor desafían al pasado en un viaje salvaje y nostálgico

(Foto: Gentileza Prensa)

De qué trata la película El final de la calle Oak

La historia comienza con una estructura reconocible. Los Platt viven en un suburbio estadounidense aparentemente tranquilo. Las calles son amplias, las casas parecen seguras y los chicos circulan en bicicleta mientras los adultos intentan sostener una vida familiar que, puertas adentro, está lejos de ser perfecta.

Denise, interpretada por Anne Hathaway, es ama de casa y escribe ficción en secreto. Su relación con Greg, interpretado por Ewan McGregor, atraviesa una crisis. Él perdió su trabajo, aunque decidió ocultarlo ante los demás y sostiene que trabaja repartiendo pizzas para conseguir dinero adicional.

Los hijos de la pareja, Audrey y Brian, perciben que algo ocurre. La familia mantiene las apariencias, pero el conflicto ya está instalado.

Ese aspecto resulta fundamental porque Mitchell no presenta a los personajes como una familia perfectamente unida que deberá enfrentarse a una amenaza exterior. Eso llega cuando el vínculo familiar ya está debilitado.

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Solo juntos podrán salir adelante en El final de la calle Oak

La película comienza con una cotidianeidad reconocible y progresivamente la desarma. Primero aparecen señales extrañas. Luego llegan los destellos de luz. Después se produce una explosión y, al día siguiente, el barrio queda sin electricidad y sin agua.

A partir de ese momento, El final de la calle Oak abandona progresivamente el drama familiar convencional para transformarse en una historia de supervivencia.

La referencia más evidente es Jurassic Park. También aparecen ecos de E.T. el extraterrestre, especialmente por la manera en que Mitchell utiliza la infancia, el suburbio y la fantasía como elementos de una misma atmósfera.

Pero la comparación tiene un límite. El final de la calle Oak no busca reproducir exactamente el espíritu de aquellas películas. Más bien toma algunos de sus componentes y los traslada a un relato considerablemente más extraño. Su apuesta es diferente.

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El final de la calle Oak: dinosaurios, terror y una familia al límite

La película también utiliza las criaturas para modificar las relaciones entre sus protagonistas.

Denise y Greg ya tenían problemas antes de que comenzara el desastre. La amenaza exterior no elimina esas tensiones. Por el contrario, las obliga a aparecer en medio de una situación extrema.

La película no se limita a mostrar dinosaurios destruyendo casas. También utiliza la amenaza para poner a prueba a los personajes. El problema es que algunos de esos conflictos quedan menos desarrollados de lo que prometían en el comienzo.

La relación entre los protagonistas presenta elementos interesantes, pero el relato no siempre consigue profundizarlos. En determinados momentos, la historia familiar parece quedar subordinada a las necesidades de la aventura.

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Asimismo, la violencia y el suspenso conviven con momentos de humor que aparecen de manera inesperada.

Anne Hathaway y Ewan McGregor sostienen el conflicto familiar

Protagonizada por Anne Hathaway y Ewan McGregor, El final de la calle Oak cuenta también con las actuaciones de Maisy Stella y Christian Convery. La película está escrita y dirigida por David Robert Mitchell y producida por J.J. Abrams, Hannah Minghella, Jon Cohen, David Robert Mitchell, Matt Jackson y Tommy Harper. Los productores ejecutivos son Chris Bender, Jake Weiner, Joanne Lee y Leeann Stonebreaker.

El equipo de Mitchell detrás de cámaras incluye al director de fotografía Michael Gioulakis, la diseñadora de producción Maya Shimoguchi, el editor John Axelrad, el compositor Michael Giacchino y la diseñadora de vestuario Erin Benach.

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El final de la calle Oak, solo en cines e IMAX en Argentina a partir del 13 de agosto

El final de la calle Oak no es una gran película en todos sus aspectos, pero sí consigue ser una película reconocible, particular e inquietante. Su mayor mérito está en no adaptarse por completo a los ritmos y códigos que actualmente dominan el cine de acción.

Quienes busquen únicamente velocidad y espectáculo quizá encuentren una experiencia menos convencional de lo esperado.

Y justamente ahí aparece el detalle que vuelve interesante a la película: detrás de la amenaza de las criaturas prehistóricas, Mitchell construyó una historia sobre personas que ya estaban perdiendo su mundo antes de que los monstruos aparecieran.

Tráiler oficial de El final de la calle Oak