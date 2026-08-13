La tajante reacción de Claudia Villafañe ante los rumores de candidatura en Boca: "Lamento que..."

Y cuestionó que la información que trascendió: “Es una pena tener que salir a desmentir una noticia cuando, antes de darla públicamente, lo correcto hubiera sido consultarme”, expresó la empresaria y ganadora de la primera edición de reality MasterChef Celebrity.

“Lamento que se haya difundido información que no es cierta y agradezco a quienes se comunicaron conmigo para conocer mi versión”, concluyó La Tata junto a los corazones con los colores de la entidad Xeneize.

Se sabe del vínculo sentimental de la familia Maradona con Boca pero Claudia Villafañe fue contundente al aclarar que no tiene intenciones de participar en la política del club.

Claudia Villafañe reflexionó sobre el conmovedor llanto de Lionel Messi tras la final del Mundial

Claudia Villafañe opinó sobre el momento de enorme tristeza que vivió Lionel Messi tras la final de Argentina frente a España por el Mundial 2026.

"Yo esa sensación la viví también en el 90. Es muy duro porque no te lo esperás. Uno confía", sostuvo la empresaria en La cocina rebelde, ciclo que conduce Jimena Monteverde.

Y recordó el recorrido de aquella recordada Selección Argetina en la que jugó Diego Maradona: "Nos bombardeó los travesaños, los palos, todo, y entró el gol de Caniggia y clasificamos nosotros", indicó.

Uno de los momentos que más la impactó fue ver a Messi quebrarse tras el pitazo final. Para Villafañe, el capitán necesitaba liberar todas las emociones acumuladas durante el torneo.

"Fue difícil, como en esta vez, que se pudo dar vuelta… Ver el llanto de Leo fue terrible, pero sentí que estaba bien que se desahogue, que pueda largar toda esa presión y distintas sensaciones: alegría, tristeza, muchas cosas que se deben pasar por la cabeza con la edad que tiene, si sigue, si no…", reflexionó.

"Para mí, el Mundial estaba terminándose con Inglaterra. Para nosotros fue como la final. La gente salió a la calle a festejarlo como si hubiera sido la final. No se le puede pedir más nada. Lo dieron todo, dejaron todo en la cancha", afirmó sobre la emoción que significó ganar ese histórico partido en semifinales.

Por último, Claudia Villafañe se refirió a la enorme exigencia que implica vestir la camiseta albiceleste: "Debe ser muchísima presión tener como público al argentino", remarcó.