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El nene de 2 años atacado por un dogo fue operado y permanece internado: qué preocupa a los médicos

Los médicos mantienen especial atención sobre uno de sus ojos, que resultó comprometido por las mordidas. Los especialistas deberán evaluar su evolución durante las próximas horas.

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El menor se encuentra internado en el Hospital de Niños. (Foto: gentileza La Voz)

El menor se encuentra internado en el Hospital de Niños. (Foto: gentileza La Voz)

Un nene de dos años permanece internado después de haber sido atacado por un perro dogo en Córdoba. Debido a la gravedad de las heridas que sufrió en el rostro, el chico tuvo que ser operado y los médicos mantienen especial atención sobre uno de sus ojos, que resultó comprometido por las mordidas.

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El dramático episodio ocurrió durante la tarde del martes en Villa Caeiro, en el Valle de Punilla. Tras el ataque, el menor fue asistido de urgencia y posteriormente trasladado al Hospital de Niños de Córdoba, donde continúa bajo seguimiento médico. Este miércoles, el nene tuvo que ingresar al quirófano para que los especialistas trataran las lesiones provocadas por el animal.

Desde el Ministerio de Salud de Córdoba explicaron a El Doce que se trató de “una cirugía para realizar curaciones, la cual es parte del protocolo”. Después de la intervención, el chico presentó una evolución que permitió que fuera trasladado desde terapia intensiva a una unidad de cuidados intermedios.

La principal preocupación del equipo médico está centrada ahora en la lesión que el menor sufrió en uno de sus ojos. Los especialistas deberán evaluar su evolución durante las próximas horas antes de determinar cuáles serán los próximos pasos del tratamiento.

Cómo sigue la salud del nene de 2 años que fue operado tras ser mordido por un dogo. (Foto: Google)

Cómo sigue la salud del nene de 2 años que fue operado tras ser mordido por un dogo. (Foto: Google)

Además, debido a las heridas que el perro le provocó en el rostro, los profesionales no descartan la posibilidad de realizar una cirugía plástica reconstructiva para reparar las zonas afectadas. Por el momento, el chico permanece internado y bajo estricta observación mientras se analiza su respuesta a la primera intervención quirúrgica.

El dogo que atacó al nene pertenecería a su familia

De acuerdo con la información aportada por fuentes policiales, el perro que atacó al menor pertenecería a la propia familia de la víctima. Los investigadores intentan determinar qué ocurrió en los instantes previos y por qué el animal atacó sorpresivamente al chico.

Las mordidas le provocaron severas lesiones principalmente en el rostro y el cráneo. La causa quedó en manos de la fiscal de turno, Silvana Pen, quien dispuso las primeras medidas para reconstruir las circunstancias del episodio y establecer si existen eventuales responsabilidades.

Mientras avanza la investigación, la atención permanece puesta en el estado de salud del nene y, especialmente, en la evolución de la lesión ocular que sufrió durante el ataque.

En pocas palabras

  • Nene internado: Un menor de dos años permanece hospitalizado tras ser atacado por un perro dogo en Córdoba y someterse a una cirugía.
  • Atención ocular: La principal preocupación médica es la evolución de una lesión en uno de los ojos del niño a causa de las mordidas.
  • Cuidado postoperatorio: El menor pasó a cuidados intermedios, pero no se descarta una futura cirugía plástica reconstructiva.
Resumen generado por Thinkindot AI
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