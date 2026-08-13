El nene de 2 años atacado por un dogo fue operado y permanece internado: qué preocupa a los médicos

Cómo sigue la salud del nene de 2 años que fue operado tras ser mordido por un dogo. (Foto: Google)

Además, debido a las heridas que el perro le provocó en el rostro, los profesionales no descartan la posibilidad de realizar una cirugía plástica reconstructiva para reparar las zonas afectadas. Por el momento, el chico permanece internado y bajo estricta observación mientras se analiza su respuesta a la primera intervención quirúrgica.

El dogo que atacó al nene pertenecería a su familia

De acuerdo con la información aportada por fuentes policiales, el perro que atacó al menor pertenecería a la propia familia de la víctima. Los investigadores intentan determinar qué ocurrió en los instantes previos y por qué el animal atacó sorpresivamente al chico.

Las mordidas le provocaron severas lesiones principalmente en el rostro y el cráneo. La causa quedó en manos de la fiscal de turno, Silvana Pen, quien dispuso las primeras medidas para reconstruir las circunstancias del episodio y establecer si existen eventuales responsabilidades.

Mientras avanza la investigación, la atención permanece puesta en el estado de salud del nene y, especialmente, en la evolución de la lesión ocular que sufrió durante el ataque.