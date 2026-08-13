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"Yo no pude...": Carlos Tevez habló sobre el dolor de Messi por la muerte de su padre y lo relacionó con su propia experiencia

Carlos Tevez reflexionó sobre el dolor de Lionel Messi por la muerte de su papá y recordó cómo la pérdida de Segundo marcó su retiro.

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Yo no pude...: Carlos Tevez habló sobre el dolor de Messi por la muerte de su padre y lo relacionó con su propia experiencia

El difícil momento que atraviesa Lionel Messi tras el fallecimiento de su padre, Jorge, generó una profunda conmoción en todo el mundo del fútbol y movilizó a numerosas figuras que salieron a respaldarlo. Entre ellas se destacó la palabra de Carlos Tevez, quien conoce en carne propia el impacto devastador que una pérdida familiar de esta magnitud provoca en medio de una carrera profesional.

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En diálogo con Radio La Red, el exdelantero de Boca se refirió al conmovedor descargo que el capitán de la Selección Argentina compartió mediante una carta abierta, donde expresó su dolor y dejó en suspenso su continuidad en las canchas. A partir de su vivencia personal, Tevez analizó el complejo escenario emocional que afronta el rosarino.

Qué dijo Carlos Tevez sobre el dolor de Lionel Messi y su futuro en el fútbol

Consciente de la dimensión del golpe anímico que significa despedir a una figura paterna tan incondicional, Tevez remarcó la importancia de respaldar al astro en este delicado trance y le envió un mensaje de aliento de cara a su futuro profesional: "Es un momento para respetar, mandarle la mayor fuerza para que él pueda tomar la mejor decisión y pueda encontrar fuerzas para seguir jugando, que es todo lo que los argentinos queremos", expresó.

Cómo vivió Carlos Tevez la pérdida de su padre Segundo y de qué manera influyó en su retiro

Para graficar la complejidad de la situación, el Apache rememoró la dolorosa experiencia que le tocó atravesar en febrero de 2021, cuando falleció su padre adoptivo, Segundo, tras batallar contra secuelas derivadas del coronavirus, una neumonía y un cuadro de diabetes que lo mantuvo 45 días en terapia intensiva.

En aquel entonces, encontrándose en plena actividad defendiendo la camiseta de Boca, el impacto emocional lo llevó a tomar una decisión límite con respecto a su carrera: "Yo no pude salir, di un paso al costado, dije hasta acá llegué porque no encontraba ese sentimiento de jugar para alguien que había hecho tanto en mi carrera", confesó a corazón abierto.

Asimismo, Tevez recordó la agonía de tener que cumplir con compromisos profesionales mientras su cabeza y su corazón estaban atravesados por el luto: "Sentía que las piernas no me daban, que tenía que estar con mi papá ahí y lamentablemente tenía que estar jugando un partido de fútbol. Es muy duro, muy difícil, pero son momentos muy personales", concluyó el exgoleador, vinculando aquel doloroso episodio con el definitivo alejamiento de las canchas que concretó poco después.

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