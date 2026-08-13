"Yo no pude...": Carlos Tevez habló sobre el dolor de Messi por la muerte de su padre y lo relacionó con su propia experiencia

En aquel entonces, encontrándose en plena actividad defendiendo la camiseta de Boca, el impacto emocional lo llevó a tomar una decisión límite con respecto a su carrera: "Yo no pude salir, di un paso al costado, dije hasta acá llegué porque no encontraba ese sentimiento de jugar para alguien que había hecho tanto en mi carrera", confesó a corazón abierto.

Asimismo, Tevez recordó la agonía de tener que cumplir con compromisos profesionales mientras su cabeza y su corazón estaban atravesados por el luto: "Sentía que las piernas no me daban, que tenía que estar con mi papá ahí y lamentablemente tenía que estar jugando un partido de fútbol. Es muy duro, muy difícil, pero son momentos muy personales", concluyó el exgoleador, vinculando aquel doloroso episodio con el definitivo alejamiento de las canchas que concretó poco después.