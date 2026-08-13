La inflación de julio fue de 2,1% y acumuló 19,3% en los primeros siete meses del año

"El proceso de desinflación que estamos viendo es fenomenal", reivindicó Caputo en una conferencia de prensa que brindó esta tarde en el Palacio de Hacienda antes de conocerse el dato de inflación.

El ministro Luis Caputo había anticipado un dato que se encontraba "entre 1,9 y 2,3%". (Foto: captura).

La estimación del funcionario se encontraba en línea con las proyecciones privadas que toma el Banco Central con el REM. En ese informe, se anticipaban una variación de precios de entre 1,9% y 2,1%.

El último informe oficial había mostrado una inflación de 1,9% en junio, lo que implica una suba mensual de 0,2 puntos porcentuales (p.p.) y una pausa en la desaceleración de los precios que venía en baja desde abril, después del pico de 3,4% en marzo.

Luego de conocerse el guarismo, el ministro usó la red social X para referirse al tema, tal como suele hacer cada mes. Allí destacó algunos datos: “La división Prendas de vestir y calzado registró en el mes una baja de 1,3%, la mayor reducción nominal de toda la serie histórica del IPC Nacional que comienza en enero de 2017″.

El dato de inflación de los últimos 12 meses. (Foto: Indec).

“La media móvil de 3 meses de la variación del IPC Nacional se redujo en 0,2 p.p. respecto a junio y fue la más baja desde septiembre del año pasado”, ponderó.