La inflación de julio fue de 2,1% y acumuló 19,3% en los primeros siete meses del año

La inflación de julio se ubicó en 2,1% y en los primeros siete meses del año alcanzó 19,3%, indicó esta tarde el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Además, el Índice de Precios (IPC) acumuló 33,8% en los últimos 12 meses.
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una suba de 2,1% en julio y acumuló 19,3% en los últimos 12 meses.
El Indec dio a conocer la inflación de julio. (Foto: archivo).
La inflación de julio se ubicó en 2,1% y en los primeros siete meses del año alcanzó 19,3%, indicó esta tarde el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Además, el Índice de Precios (IPC) acumuló 33,8% en los últimos 12 meses.
Los precios se vieron impulsados por la suba en las divisiones de Recreación y Cultura (5,0%), como consecuencia del aumento en paquetes turísticos y servicios culturales. La segunda división con mayor incremento fue Restaurantes y hoteles (2,8%). Las dos divisiones que registraron las menores variaciones a nivel nacional fueron Prendas de vestir y calzado (-1,3%) y Bebidas alcohólicas y tabaco (1,5%)
A nivel de las categorías, los precios del IPC Núcleo (1,8%) tuvieron subas vinculadas a Alquiler de la vivienda y Servicios culturales, compensadas por la caída en expensas. Según indicó el informe, le siguen Estacionales (4,5%) por el aumento en Verduras, Paquetes turísticos y Servicios de alojamiento; y los precios Regulados (2,1%) por los incrementos en Transporte público, Gastos de prepagas y Electricidad.
El ministro de Economía, Luis Caputo, había anticipado este miércoles que su cartera esperaba un número que estuviera "entre 1,9 y 2,3%". "Estará más o menos por ahí, seguramente”, había agregado el titular del Palacio de Hacienda.
"El proceso de desinflación que estamos viendo es fenomenal", reivindicó Caputo en una conferencia de prensa que brindó esta tarde en el Palacio de Hacienda antes de conocerse el dato de inflación.
La estimación del funcionario se encontraba en línea con las proyecciones privadas que toma el Banco Central con el REM. En ese informe, se anticipaban una variación de precios de entre 1,9% y 2,1%.
El último informe oficial había mostrado una inflación de 1,9% en junio, lo que implica una suba mensual de 0,2 puntos porcentuales (p.p.) y una pausa en la desaceleración de los precios que venía en baja desde abril, después del pico de 3,4% en marzo.
Luego de conocerse el guarismo, el ministro usó la red social X para referirse al tema, tal como suele hacer cada mes. Allí destacó algunos datos: “La división Prendas de vestir y calzado registró en el mes una baja de 1,3%, la mayor reducción nominal de toda la serie histórica del IPC Nacional que comienza en enero de 2017″.
“La media móvil de 3 meses de la variación del IPC Nacional se redujo en 0,2 p.p. respecto a junio y fue la más baja desde septiembre del año pasado”, ponderó.