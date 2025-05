El letal ninguneo de la China Suárez a Benjamín Vicuña, Nicolás Cabré y Rusherking con una frase dedicada a Icardi

La China decoró todo el ambiente con pétalos de rosa, globos con formas de corazones y una foto de los dos en el centro de escena en la televisión.

Con globos de colores formó las palabras "I love you" y luego se observa la frase con cubos lumínicos: "It was always you” (“Siempre fuiste vos”), todo musicalizado con una canción de amor.

"Todo y más. Gracias por hacerme tan feliz", contestó enamoradísimo el ex de Wanda Nara desde sus historias ante la romántica sorpresa recibida por parte de la actriz.

Lo cierto es que la dedicatoria elegida por la China Suárez dio mucho que hablar entre sus fanáticos virtuales ya que les habría restado importancia en su vida por completo a sus anteriores parejas

Ellos son: Nicolás Cabré, padre de su hija Rufina, Benjamín Vicuña, con quien tiene a Magnolia y Amancio, y Rusherking, quien fue su último novio formal antes de comenzar el vínculo con Mauro Icardi.

china suarez romantica sorpresa a mauro icardi.jpg

La foto que confirma el embarazo de la China Suárez con Mauro Icardi: "#Chinardi"

En medio de la mini luna de miel que están viviendo Mauro Icardi y la China Suárez en Miami, la panelista de Puro Show, Pochi, desató todo tipo de especulaciones con una foto que compartió en las redes sociales.

En la imagen que subió a Instagram Stories, se ve la captura de una seguidora de X con la foto en blanco y negro que eligió Eugenia para reflejar su amor con Icardi: “Ya está. A buen entendedor... #Chinardi”, escribió, con la fotografía de la parejita haciendo la forma de un corazón con sus manos.

“¿Ustedes dicen?“, consultó Pochi, poniendo como opciones de respuestas ”Re" y “No me parece”, para que los usuarios opinen si este gesto es para confirmar que están en la dulce espera.