El truco casero que elimina los piojos y que los pediatras recomiendan

Los mitos que siguen vigentes (y por qué mejor dejarlos)

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Mayonesa, vaselina o margarina: Sí, asfixian algunos piojos, pero no matan liendres y ensucian todo. Los estudios muestran que casi no funcionan solos .

Vinagre blanco: Ayuda a despegar liendres (disuelve el “pegamento” que las fija al pelo), pero no mata a los vivos . Úsalo como enjuague extra (mitad agua, mitad vinagre).

Aceites esenciales (árbol de té, eucalipto, ajo): Tienen fama de repelentes, pero la evidencia es débil . Pueden irritar el cuero cabelludo .

Queroseno o alcohol: Peligrosos, inflamables e irritantes. ¡Ni pensarlo!

¿Y si no alcanza?

Si después de 15 días de peinado constante siguen apareciendo piojos vivos, los expertos recomiendan pasar a productos con dimeticona (siliconas que asfixian sin ser pesticidas). Son los más recomendados hoy en farmacias argentinas porque no generan resistencia.

Prevención express para no volver a empezar