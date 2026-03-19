El truco casero que elimina los piojos y que los pediatras recomiendan
Con el regreso a clases, los piojos vuelven a ser un problema común entre los chicos. Este año, hay una opción efectiva, sin químicos potentes y respaldada por expertos.
Los piojos no esperan: un método seguro y sin químicos potentes ayuda a mantenerlos bajo control
Con el regreso a clases y las juntadas de chicos en parques y cumpleaños, los piojos volvieron a ser el tema estrella en grupos de WhatsApp de padres. Pero este año hay un método que gana terreno sin necesidad de gastar en shampoos caros ni lociones tóxicas: el peinado en mojado o “wet combing”, como lo llaman en los estudios internacionales. Y no es folklore de abuela: tiene respaldo científico y cada vez más familias lo eligen como primera opción.
¿En qué consiste el método para eliminar a los piojos?
Simple, mecánico y efectivo. La clave está en inmovilizar a los bichitos y sacarlos uno por uno:
Mojar bien el pelo (recién lavado o no importa).
Aplicar una buena dosis de acondicionador común (cualquiera del súper sirve; cuanto más espeso, mejor) o aceite de oliva/coco si no hay acondicionador a mano. Esto “ahoga” temporalmente a los piojos y facilita el peinado sin dolor.
Armarse de paciencia y pasar una lendrera (peine de púas finísimas, metálicas idealmente) mechón por mechón, desde la raíz hasta las puntas.
Cada pasada, limpiar el peine con papel o trapo.
Repetir cada 2-3 días durante al menos dos semanas. Si hacés cuatro sesiones seguidas sin encontrar piojos vivos, ¡victoria!
Estudios revisados por fuentes como Mayo Clinic y Consumer Reports confirman que, hecho con disciplina, este método arrastra piojos adultos y muchas liendres, y es más efectivo que varios tratamientos químicos, sobre todo contra las cepas resistentes que ya circulan en Argentina.
Los mitos que siguen vigentes (y por qué mejor dejarlos)
Mayonesa, vaselina o margarina: Sí, asfixian algunos piojos, pero no matan liendres y ensucian todo. Los estudios muestran que casi no funcionan solos.
Vinagre blanco: Ayuda a despegar liendres (disuelve el “pegamento” que las fija al pelo), pero no mata a los vivos. Úsalo como enjuague extra (mitad agua, mitad vinagre).
Aceites esenciales (árbol de té, eucalipto, ajo): Tienen fama de repelentes, pero la evidencia es débil. Pueden irritar el cuero cabelludo.
Queroseno o alcohol: Peligrosos, inflamables e irritantes. ¡Ni pensarlo!
¿Y si no alcanza?
Si después de 15 días de peinado constante siguen apareciendo piojos vivos, los expertos recomiendan pasar a productos con dimeticona (siliconas que asfixian sin ser pesticidas). Son los más recomendados hoy en farmacias argentinas porque no generan resistencia.
Prevención express para no volver a empezar
Revisá el pelo semanalmente (mejor con luz natural y lendrera).
No compartas peines, gorros, ligas ni auriculares.
Atá los pelos largos en rodete o trenza en la escuela o colonias.
Lavá sábanas y toallas a 60 °C si hay infestación confirmada (los piojos mueren rápido sin huésped).