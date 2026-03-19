Truco viral para el WiFi e Internet: por qué recomiendan colocar una moneda arriba del router
Este truco para el WiFi e Internet promete mejorar la señal. Qué ocurre realmente al poner una moneda sobre el router.
Truco viral para el WiFi e Internet: por qué recomiendan colocar una moneda arriba del router. (Foto: ChatGPT)
Una moneda sobre el router. Así comienza uno de los trucos virales más comentados para mejorar la conexión del WiFi en casa. Estose volvió tendencia entre quienes buscan soluciones rápidas para los problemas de Internet, pero lo cierto es que detrás de esta práctica hay más creencias que evidencia.
En tiempos donde el router se volvió indispensable para el trabajo, el entretenimiento y la comunicación diaria, cualquier consejo que prometa optimizar su rendimiento gana popularidad en cuestión de horas. Sin embargo, no todo lo que circula en redes tiene sustento técnico. A continuación, qué hay detrás de este fenómeno, por qué se volvió tan popular y qué dicen realmente los especialistas.
Cómo surgió el truco de la moneda arriba del router
El consejo de colocar una moneda encima del router no nació en laboratorios ni en estudios de ingeniería. Se difundió principalmente en redes sociales, foros y videos virales donde usuarios aseguran haber notado mejoras en la señal.
La idea central es simple: el metal de la moneda podría actuar como una especie de antena o amplificador. Según esta creencia, al colocarla sobre el dispositivo, se modificaría la forma en que se distribuyen las ondas del WiFi dentro del hogar.
Algunos incluso sostuvieron que el truco ayudó a eliminar interferencias o a estabilizar la conexión en momentos de baja velocidad. Estas afirmaciones, aunque llamativas, carecen de respaldo científico sólido.
En muchos casos, el efecto percibido puede explicarse por factores externos, como cambios en la posición del router, reinicios del equipo o variaciones en la red del proveedor.
Qué se supone que hace una moneda sobre el router
Quienes defienden el WiFi moneda mencionan tres posibles beneficios:
Primero, que el metal puede funcionar como una pequeña antena improvisada. Esto, en teoría, ayudaría a redirigir o amplificar la señal inalámbrica.
Segundo, que la moneda actuaría como un disipador de interferencias. Al estar compuesta de metal, podría interactuar con las ondas electromagnéticas del Wi-Fi.
Tercero, que sirve como estabilizador físico. En routers livianos, el peso adicional podría evitar movimientos causados por cables tensos o superficies inestables.
Aunque estas explicaciones suenan razonables a simple vista, la realidad técnica es bastante diferente.
Qué dicen los expertos sobre este truco viral
Especialistas en redes y telecomunicaciones fueron claros: no existe evidencia científica que respalde la eficacia del WiFi moneda.
Las ondas que utiliza el WiFi operan generalmente en frecuencias de 2.4 GHz y 5 GHz. Para influir de manera significativa en su comportamiento, se requieren estructuras diseñadas específicamente, con dimensiones y materiales adecuados.
Una moneda común es demasiado pequeña para generar un impacto real en estas frecuencias. Su tamaño no coincide con la longitud de onda necesaria para modificar la señal de forma relevante.
Además, los routers ya están diseñados con antenas optimizadas para distribuir la señal de la mejor manera posible dentro de un entorno doméstico.
Por eso, los expertos coinciden en que cualquier mejora percibida al usar este truco es, en la mayoría de los casos, una coincidencia o un efecto placebo tecnológico.
Los riesgos que nadie menciona sobre este truco
Más allá de su ineficacia, colocar una moneda sobre el router puede traer consecuencias negativas.
Uno de los principales riesgos es el sobrecalentamiento. Los routers cuentan con rejillas de ventilación que permiten disipar el calor generado durante su funcionamiento. Al colocar objetos encima, se puede bloquear parcial o totalmente esta ventilación.
Cuando un router se calienta en exceso, su rendimiento disminuye. Esto puede traducirse en menor velocidad de internet, cortes frecuentes e incluso daños a largo plazo en el equipo.
Qué hacer realmente para mejorar el WiFi en casa
Los especialistas recomiendan dejar de lado el WiFi moneda y enfocarse en soluciones comprobadas. Ubicar el router en una posición central del hogar es clave. Cuanto más alejado esté de paredes gruesas o muebles grandes, mejor será la distribución de la señal.
También es importante colocarlo en una altura media o elevada. Esto permite que las ondas se propaguen con menos obstáculos.
Evitar interferencias es otro punto fundamental. Dispositivos como microondas, teléfonos inalámbricos o incluso otros routers pueden afectar la señal.
Actualizar el firmware del router y reiniciarlo periódicamente también ayuda a mantener un buen rendimiento. En hogares grandes, el uso de repetidores o sistemas de red mesh puede marcar una gran diferencia.