Truco viral para el WiFi e Internet: por qué recomiendan colocar una moneda arriba del router

Algunos incluso sostuvieron que el truco ayudó a eliminar interferencias o a estabilizar la conexión en momentos de baja velocidad. Estas afirmaciones, aunque llamativas, carecen de respaldo científico sólido.

En muchos casos, el efecto percibido puede explicarse por factores externos, como cambios en la posición del router, reinicios del equipo o variaciones en la red del proveedor.

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Qué se supone que hace una moneda sobre el router

Quienes defienden el WiFi moneda mencionan tres posibles beneficios:

Primero, que el metal puede funcionar como una pequeña antena improvisada. Esto, en teoría, ayudaría a redirigir o amplificar la señal inalámbrica.

Segundo, que la moneda actuaría como un disipador de interferencias. Al estar compuesta de metal, podría interactuar con las ondas electromagnéticas del Wi-Fi.

Tercero, que sirve como estabilizador físico. En routers livianos, el peso adicional podría evitar movimientos causados por cables tensos o superficies inestables.

Aunque estas explicaciones suenan razonables a simple vista, la realidad técnica es bastante diferente.

Qué dicen los expertos sobre este truco viral

Especialistas en redes y telecomunicaciones fueron claros: no existe evidencia científica que respalde la eficacia del WiFi moneda.

Las ondas que utiliza el WiFi operan generalmente en frecuencias de 2.4 GHz y 5 GHz. Para influir de manera significativa en su comportamiento, se requieren estructuras diseñadas específicamente, con dimensiones y materiales adecuados.

Una moneda común es demasiado pequeña para generar un impacto real en estas frecuencias. Su tamaño no coincide con la longitud de onda necesaria para modificar la señal de forma relevante.

Además, los routers ya están diseñados con antenas optimizadas para distribuir la señal de la mejor manera posible dentro de un entorno doméstico.

Por eso, los expertos coinciden en que cualquier mejora percibida al usar este truco es, en la mayoría de los casos, una coincidencia o un efecto placebo tecnológico.

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Los riesgos que nadie menciona sobre este truco

Más allá de su ineficacia, colocar una moneda sobre el router puede traer consecuencias negativas.

Uno de los principales riesgos es el sobrecalentamiento. Los routers cuentan con rejillas de ventilación que permiten disipar el calor generado durante su funcionamiento. Al colocar objetos encima, se puede bloquear parcial o totalmente esta ventilación.

Cuando un router se calienta en exceso, su rendimiento disminuye. Esto puede traducirse en menor velocidad de internet, cortes frecuentes e incluso daños a largo plazo en el equipo.

Qué hacer realmente para mejorar el WiFi en casa

Los especialistas recomiendan dejar de lado el WiFi moneda y enfocarse en soluciones comprobadas. Ubicar el router en una posición central del hogar es clave. Cuanto más alejado esté de paredes gruesas o muebles grandes, mejor será la distribución de la señal.

También es importante colocarlo en una altura media o elevada. Esto permite que las ondas se propaguen con menos obstáculos.

Evitar interferencias es otro punto fundamental. Dispositivos como microondas, teléfonos inalámbricos o incluso otros routers pueden afectar la señal.

Actualizar el firmware del router y reiniciarlo periódicamente también ayuda a mantener un buen rendimiento. En hogares grandes, el uso de repetidores o sistemas de red mesh puede marcar una gran diferencia.